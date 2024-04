L'Inde devra maintenir les subventions pour les scooters électriques pendant encore quelques années afin d'encourager l'abandon des motos polluantes, a déclaré samedi à Reuters le PDG du fabricant d'e-scooters Ather Energy.

Les experts du secteur estiment que les subventions telles que les primes en espèces sont essentielles pour que l'Inde atteigne son objectif d'électrifier 70 % de sa flotte de deux-roues d'ici 2030, alors que le troisième importateur mondial de pétrole cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

"Nous avons pu réduire notre dépendance aux subventions, mais cela s'est fait au prix d'une perte de croissance de près d'un an", a déclaré Tarun Mehta, PDG et cofondateur d'Ather, lors d'une interview.

Tarun Mehta faisait référence à la décision surprise du gouvernement en mai de réduire les incitations financières pour les scooters électriques à un maximum de 15 % du prix d'achat hors taxe, contre 40 % auparavant.

Le marché indien des scooters électriques est petit mais en pleine croissance, représentant 5 % des ventes totales de deux-roues pour l'exercice 2023-2024.

Ather a été l'un des premiers à stimuler l'adoption avec le lancement de sa série 450 d'e-scooters en 2018, mais a été distancé par ses grands rivaux Ola Electric et TVS Motor, dont les remises ont stimulé les ventes.

Ather, qui compte le plus grand fabricant indien de deux-roues Hero MotoCorp comme son plus grand investisseur, a lancé samedi un nouveau scooter électrique "adapté aux familles" appelé "Rizta", dont le prix est de 109 999 roupies (1 321 dollars).

Le scooter dispose d'un siège et d'un espace de rangement plus grands que ceux de ses concurrents. M. Mehta espère qu'il attirera un plus grand nombre d'acheteurs dans les régions très peuplées du nord et de l'ouest de l'Inde, ce qui contribuera à stimuler les ventes.

Ather, déficitaire, se concentre sur la croissance du chiffre d'affaires, a déclaré M. Mehta, mais a ajouté que les marges s'amélioreraient si les volumes de vente étaient plus importants.

"Nous n'avons pas encore atteint le seuil de rentabilité, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir, et j'espère qu'il ne sera pas très long. J'espère que le Rizta jouera un rôle significatif, car je suis satisfait de la façon dont les marges évoluent au niveau des unités", a-t-il déclaré, sans donner de détails.