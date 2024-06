L'approbation mitigée du Premier ministre Narendra Modi par les électeurs indiens affaiblit le mandat des réformes favorables aux entreprises et incite les gestionnaires de fonds étrangers à réfléchir à deux fois avant de déclencher une nouvelle vague d'investissements dans l'économie à la croissance la plus rapide au monde.

Le parti nationaliste hindou de Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), s'est assuré un troisième mandat au gouvernement, mais sans majorité propre, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a dix ans.

Le marché boursier indien a subi ses plus fortes ventes depuis le début de la pandémie alors que les votes étaient comptabilisés et que les ventes étrangères nettes atteignaient le chiffre record de 1,5 milliard de dollars mardi. Les actions ont regagné un peu de terrain mercredi.

Le parti ayant perdu le plus de terrain dans les zones rurales, les investisseurs estiment que les réformes foncières et du travail, qui étaient censées débloquer la valeur et la croissance, seront probablement reléguées au second plan, tandis que les dirigeants s'efforceront de consolider le soutien rural, qui s'est affaibli.

Pour les gestionnaires de fonds internationaux, qui, malgré des achats importants l'année dernière, sont généralement sous-pondérés par rapport à l'Inde selon une étude de HSBC, l'incertitude est une raison suffisante pour faire preuve de prudence.

"Vous avez le sentiment qu'alors que le gouvernement était vraiment orienté vers les entreprises, d'autres parties du pays se sont senties laissées pour compte", a déclaré Alessia Berardi, responsable de la stratégie macro émergente chez Amundi Investment Institute, la branche recherche du plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe.

"Il est donc important de mettre en place une économie plus inclusive et plus efficace", a-t-elle ajouté.

Sur le marché, les actions négociées en prévision d'une croissance tirée par les dépenses d'infrastructure et de fabrication ont chuté le plus fortement, tandis que celles exposées à la demande rurale, telles que Nestlé India et le fabricant de motocyclettes Hero MotoCorp, ont augmenté.

Les obligations se sont affaiblies, les opérateurs ayant évalué les risques d'une augmentation des dépenses sociales et d'un retard dans la consolidation budgétaire. La roupie, dont la gestion est rigoureuse, est tombée à son plus bas niveau en sept semaines.

"Au cours de la dernière décennie, l'Inde a été récompensée par une prime de valorisation pour la stabilité du gouvernement... une partie de cette prime de valorisation est apparue aujourd'hui", a déclaré Vikas Pershad, qui gère les portefeuilles d'actions de l'Inde et de l'Asie pour M&G Investments.

"Je pense que les priorités pourraient changer un peu à court terme, de sorte que les consommateurs et les travailleurs pauvres des zones rurales bénéficieront davantage de la situation.

DÉFENSIF

Les investisseurs ont prospéré sous Modi, 73 ans, puisque les indices boursiers indiens ont plus que triplé depuis son arrivée à la tête du pays en mai 2014. La croissance des bénéfices a porté le rendement total annualisé de l'indice MSCI India à 7,1 % sur la période, contre 1,3 % pour l'indice MSCI Asia ex-Japan.

Les investisseurs affirment que le résultat des élections - l'alliance de Modi ayant remporté 293 des 543 sièges de la chambre basse - ne devrait pas faire dérailler cette trajectoire, et que la monnaie largement stable et le marché de la dette attrayant de l'Inde ne devraient pas non plus être perturbés outre mesure.

"Nous continuons à observer une forte croissance en Inde... Je pense qu'il s'agit d'une opportunité d'achat", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco à New York.

Mais rares sont ceux qui envisagent d'augmenter leur exposition globale et nombreux sont ceux qui ajustent leur portefeuille en fonction des résultats.

Pershad de M&G, par exemple, qui est positif sur le marché, était mardi un vendeur modeste de titres de défense et un acheteur de soins de santé. Les analystes de CLSA sont devenus défensifs, éliminant le conglomérat d'infrastructures Larsen & Toubro de leur portefeuille cible en faveur de la société d'externalisation des technologies de l'information HCL Tech .

Le budget de l'année prochaine, prévu en juillet, s'annonce comme le prochain test des engagements politiques, avec l'espoir que l'Inde utilisera un récent excédent inattendu de la banque centrale pour réduire le déficit plus rapidement en dessous de l'objectif de 5,1 % pour l'année.

"Généralement, le budget est utilisé pour annoncer les politiques quinquennales, nous devrions donc avoir une idée plus claire du plan de match", a déclaré Sonal Varma, économiste en chef pour l'Inde chez Nomura à Singapour.

Les capitaux étrangers sont également sensibles aux mouvements relatifs des marchés et ont afflué en Inde l'année dernière, car les gestionnaires ayant pour mandat d'investir en Asie ont réduit leurs positions sur les marchés chinois en chute libre et ont acheté des actions en Inde - une tendance qui commence à s'inverser.

Et l'incertitude n'aide jamais.

"Je dis à mes clients de ne pas se précipiter pour investir en Inde", a déclaré Paul Christopher, responsable de la stratégie des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute, à Saint-Louis (Missouri).

Louis, Missouri. "C'est encore un endroit assez chaotique".