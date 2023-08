Heron Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade commercial. La société commercialise un portefeuille de produits destinés à soigner les patients en soins aigus et en oncologie. Son portefeuille de produits de soins oncologiques comprend SUSTOL et CINVANTI. SUSTOL est utilisé pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés associés aux chimiothérapies modérément émétisantes (MEC) et aux chimiothérapies combinées à base d'anthracycline et de cyclophosphamide (AC). CINVANTI est une formulation intraveineuse (IV) d'aprépitant, un antagoniste du récepteur de la substance P/neurokinine-1 (NK1). Son portefeuille de produits pour les soins aigus comprend ZYNRELEF, HTX-019 et HTX-034. HTX-ZYNRELEF est un anesthésique local à double action qui délivre une combinaison à dose fixe de l'anesthésique local bupivacaïne et une faible dose de l'anti-inflammatoire non stéroïdien meloxicam. HTX-019 est un agent expérimental pour la prévention des nausées et vomissements postopératoires chez les adultes. HTX-034 est un produit candidat pour la gestion de la douleur postopératoire.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale