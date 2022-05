Héroux-Devtek Inc. : Desjardins favorable sur le dossier

Données financières CAD USD EUR CA 2023 578 M 451 M 426 M Résultat net 2023 34,7 M 27,1 M 25,6 M Dette nette 2023 125 M 97,2 M 91,8 M PER 2023 13,9x Rendement 2023 - Capitalisation 492 M 384 M 363 M VE / CA 2023 1,07x VE / CA 2024 0,91x Nbr Employés 2 100 Flottant 89,7% Graphique HÉROUX-DEVTEK INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HÉROUX-DEVTEK INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 14,28 CAD Objectif de cours Moyen 23,73 CAD Ecart / Objectif Moyen 66,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Martin Brassard President, Chief Executive Officer & Director Stéphane Arsenault Chief Financial Officer & Vice President Gilles Labbé Executive Chairman Rui Furtado Vice President-Engineering Brian Andrew Robbins Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HÉROUX-DEVTEK INC. -20.83% 384 SAFRAN -10.94% 43 325 TRANSDIGM GROUP INC. -14.95% 29 538 HEICO CORPORATION -7.83% 15 967 AECC AVIATION POWER CO.,LTD -37.58% 15 731 HOWMET AEROSPACE INC. 5.09% 13 979