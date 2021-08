Heroux Devtek : HÉROUX-DEVTEK ANNONCE L'ÉLECTION DE SES ADMINISTRATEURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HÉROUX-DEVTEK ANNONCE L'ÉLECTION DE SES ADMINISTRATEURS

Longueuil (Québec), le 10 août 2021 - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société ») un chef de file international de la fabrication de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, annonce que les neuf candidats désignés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 16 juin 2021 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue le 10 août 2021 de manière virtuelle.

Compte tenu des procurations reçues et des votes recueillis lors de l'assemblée annuelle, les personnes suivantes ont été élues à titre d'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Nom du candidat Nombre de voix Pourcentage des Abstentions Pourcentage POUR voix POUR d'abstentions Nathalie Bourque 28,611,928 99,97% 7,939 0,03% Martin Brassard 28,257,747 98,73% 362,120 1,27% Didier Evrard 28,610,667 99,97% 9,200 0,03% Gilles Labbé 28,226,697 98,63% 393,170 1,37% Louis Morin 28,246,132 98,69% 373,735 1,31% James J. Morris 28,141,014 98,33% 478,853 1,67% Brian A. Robbins 27,083,028 94,63% 1,536,839 5,37% Annie Thabet 28,226,673 98,63% 393,194 1,37% Beverly Wyse 28,611,659 99,97% 8,208 0,03%

De plus, compte tenu des procurations reçues et des votes recueillis lors de l'assemblée annuelle, Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, ont été nommés à titre d'auditeurs indépendants de la Société pour l'année en cours. Le rapport des résultats de vote sera déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieurdu Canada, dont environ 53 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.