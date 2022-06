Heroux Devtek : Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

1.2 Filiales et liens intersociétés

L'organigramme suivant présente la structure simplifiée de la Société et de ses filiales, qui sont toutes détenues en propriété exclusive, directement ou indirectement. Les filiales dont le nom ne figure pas ci-après sont des entités de portefeuille ou des entités inactives qui ne génèrent aucun revenu d'exploitation ni ne détiennent aucun actif d'exploitation.

HÉROUX-DEVTEK INC.

(Québec, Canada)

HÉROUX CORP. DEVTEK AEROSPACE INC. 9391-1758 QUÉBEC INC. HDI HOLDINGS (UK) LIMITED (Delaware, États-Unis) (Ontario, Canada) (Québec, Canada) (Royaume-Uni)

BEAVER AEROSPACE HDI LANDING GEAR TÉKALIA APPH LIMITED HEROUX-DEVTEK & DEFENSE INC. USA INC. AÉRONAUTIK (2010) SPAIN S.L. (Royaume-Uni) (Michigan, États-Unis) (Delaware, États-Unis) (Québec, Canada) (Espagne)

COMPAÑIA

ESPAÑOLA DE

SISTEMAS

AERONÁUTICOS, S.A.

(Espagne)

2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

2.1 Aperçu des activités

La Société est une société internationale spécialisée dans la conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l'entretien de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques de commandes de vol, de vis à billes sur mesure et de composantes critiques. La Société a également bâti une équipe d'ingénierie de conception chevronnée et reconnue. Héroux-Devtek est la troisième société en importance de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale selon les ventes, assurant l'approvisionnement des secteurs de l'aviation civile et de la défense.

2.2 Secteur de l'aérospatiale

Le secteur de l'aérospatiale est divisé en deux marchés principaux : le secteur de l'aviation civile et le secteur de la défense. Les avions militaires sont pour leur part fabriqués par bon nombre des mêmes fabricants d'équipement d'origine (les « fabricants OEM ») que ceux qui fabriquent les avions commerciaux, mais ces avions sont principalement vendus à des gouvernements.

Bien que, dans l'ensemble, les principaux clients de Héroux-Devtek sont des fabricants OEM, sur le plan de l'équipement d'origine, il reste que la demande pour des aéronefs fluctue en fonction de divers facteurs. La demande pour des avions commerciaux et d'affaires est prévisible en fonction des voyages effectués et du produit intérieur brut (« PIB »), tandis que la demande pour des avions militaires est tributaire du contexte géopolitique et des budgets liés à la défense.

Pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a continué de nuire considérablement aux activités de transport de passagers au cours de 2021, ce qui s'est largement répercuté sur la demande dans le secteur civil et les cadences de production correspondantes, tout particulièrement pour les avions double-couloirs. D'autre part, les dépenses en matière de défense sont demeurées relativement à l'abri de la pandémie au cours de la dernière année et continueront vraisemblablement d'augmenter au cours des prochains trimestres en réponse à l'escalade des tensions géopolitiques et au renforcement de l'alliance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (l'« OTAN »), ce qui donnera probablement lieu à une hausse des commandes pour certains programmes d'avions de défense.

La fin de 2021 a été marquée par l'apparition du variant Omicron et de ses divers sous-variants, ce qui a amené d'autres défis, notamment en ce qui concerne la stabilité et la fiabilité de l'ensemble du système de production et a entraîné des retards de livraison des principales composantes et des principaux matériaux. Au début de 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a exacerbé les problèmes touchant la