Heroux Devtek : T4. 31 MARS 2023

RAPPORT DE LA DIRECTION

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion ci-jointsd'Héroux-Devtek Inc. (la «Société») sont la responsabilité de la direction et ont été examinés et approuvés par le conseil d'administration. Les états financiers consolidés ci-joints ont été dressés par la direction conformément aux Normes internationales d'information financière («IFRS») publiées par l'International Accounting Standards Board («IASB»). Le rapport de gestion a été préparé conformément aux exigences des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les états financiers consolidés et le rapport de gestion renferment certains éléments fondés sur les meilleurs estimations et jugements à l'égard de l'incidence prévue des événements et opérations actuels. La direction a établi ces éléments de manière raisonnable, afin d'assurer que les états financiers consolidés et le rapport de gestion donnent une image fidèle, à tous les égards importants. Sauf indication contraire, tous les montants figurant dans les présents états financiers consolidés sont libellés en milliers de dollars canadiens.

Le chef de la direction et le chef de la direction financière d'Héroux-Devtek Inc. ont conçu, ou fait concevoir sous leur supervision, des contrôles et procédures de communication de l'information («CPCI») pour fournir une assurance raisonnable que l'information importante liée

la Société leur a été communiquée, qu'elle a été présentée ou transmise de façon appropriée en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et qu'elle a été comptabilisée, traitée, résumée et présentée dans les délais prescrits par ces lois. Le chef de la direction et le chef de la direction financière de la Société ont également conçu, ou fait concevoir sous leur supervision, un contrôle interne à l'égard de l'information financière («CIIF») pour fournir une assurance raisonnable que l'information financière est fiable et que les états financiers ont été dressés, aux fins de la publication de l'information financière, conformément aux IFRS.

Le chef de la direction et le chef de la direction financière d'Héroux-Devtek Inc. ont aussi évalué, ou fait évaluer sous leur supervision, l'efficacité du CIIF et des CPCI à la fin de l'exercice 2023. Au 31 mars 2023, la direction est d'avis qu'à la lumière de cette évaluation, le CIIF et les CPCI étaient efficaces et ne présentaient aucune faiblesse importante. Toutefois, en raison des limites qui lui sont inhérentes, des anomalies pourraient ne pas être prévenues ou détectées par le CIIF.

Conformément au Règlement 52-109, le chef de la direction et le chef de la direction financière d'Héroux-Devtek Inc. ont fourni aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières une attestation à l'égard des documents d'information annuels d'Héroux-Devtek Inc., y compris les états financiers consolidés et le rapport de gestion.

Le conseil d'administration est chargé de veiller à ce que la direction s'acquitte de ses responsabilités à l'égard de la présentation de l'information financière et il est l'ultime responsable de l'examen et de l'approbation des états financiers consolidés et du rapport de gestion. Le conseil d'administration s'acquitte de cette responsabilité principalement par l'entremise de son comité d'audit. Le comité d'audit est nommé par le conseil d'administration, et tous ses membres sont des administrateurs indépendants possédant des compétences financières.

Le comité d'audit rencontre périodiquement la direction, ainsi que les auditeurs externes, afin d'examiner les états financiers consolidés, le rapport des auditeurs externes et le rapport de gestion, de discuter de questions d'audit et de questions de présentation de l'information financière, de discuter des CIIF et des CPCI, et de s'assurer que chaque partie s'acquitte adéquatement de ses responsabilités. En outre, le comité d'audit est chargé d'examiner la pertinence des méthodes comptables ainsi que des estimations et jugements importants qui sous- tendent les états financiers consolidés dressés par la direction, d'examiner les honoraires versés aux auditeurs externes et de faire des recommandations au conseil d'administration à cet égard. Le comité d'audit fait part de ses constatations au conseil d'administration pour qu'il en soit tenu compte lorsque ce dernier approuve la publication des états financiers consolidés et du rapport de gestion à l'intention des actionnaires.

Les états financiers consolidés ont été audités, au nom des actionnaires, par les auditeurs Ernst & Young, s.r.l./S.E.N.C.R.L., conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les auditeurs externes ont librement et pleinement accès au comité d'audit afin de discuter de leur audit et de questions connexes.