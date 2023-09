Hersha Hospitality Trust est un fonds d'investissement immobilier autogéré (REIT) dans le secteur de l'hôtellerie. La société possède et exploite des hôtels de luxe et de style de vie sur les marchés côtiers et de villégiature. Elle possède environ 25 hôtels totalisant 3 811 chambres, situés à New York, Washington, dans le district de Columbia, à Boston, à Philadelphie, dans le sud de la Floride et en Californie. Le portefeuille de la société se compose de 22 propriétés à service limité et complet détenues en propre pour un total de 3 392 chambres, d'un hôtel détenu par le biais d'une coentreprise pour un total de 115 chambres, et de participations dans deux propriétés à service limité détenues par le biais d'investissements en coentreprise pour un total de 304 chambres. Ces 25 établissements, qui comptent au total 3 811 chambres, sont situés en Californie, au Connecticut, dans le district de Columbia, en Floride, au Maryland, au Massachusetts, à New York et en Pennsylvanie. La société exerce ses activités sous des marques appartenant à Marriott International, Inc. (Marriott), Hilton Worldwide, Inc.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé