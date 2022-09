Hertz prévoit de commander jusqu'à 175 000 véhicules électriques GM d'ici 2027

Hertz et GM ont annoncé mardi un accord conjoint dans lequel la société de location de voitures commandera des VE Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac et BrightDrop jusqu'en 2027. Hertz prévoit de commencer à prendre livraison des Chevrolet Bolt EVs et des Bolt EUVs au début de 2023.

Mary Barra, PDG de GM, a déclaré dans un communiqué que le travail du constructeur automobile "avec Hertz est un énorme pas en avant pour la réduction des émissions et l'adoption des VE qui aidera à créer des milliers de nouveaux clients VE pour GM."

L'objectif actuel de Hertz est qu'un quart de sa flotte soit électrique d'ici la fin 2024. En avril, Hertz a déclaré qu'il achèterait jusqu'à 65 000 véhicules électriques sur cinq ans au fabricant suédois de VE Polestar et en octobre 2021, Hertz a annoncé son intention d'acheter 100 000 voitures électriques à Tesla, principalement la Model 3 du fabricant de VE.