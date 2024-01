Hertz Global Holdings, Inc. est une société de portefeuille. La société a pour activité principale la location de véhicules, principalement par le biais de ses marques Hertz, Dollar et Thrifty. La société opère à travers deux segments : Americas RAC et International RAC. Le segment Americas RAC fournit la location de véhicules, ainsi que la vente de véhicules et de services à valeur ajoutée, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes, et possède également des franchisés et des partenaires qui exploitent des établissements de location sous ses marques. Le segment RAC international propose la location et le leasing de véhicules, ainsi que la vente de services à valeur ajoutée dans des endroits autres que les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine et les Caraïbes. Il exploite son activité de location de véhicules à l'échelle mondiale à partir d'environ 11 600 établissements exploités par la société et franchisés dans environ 160 pays et juridictions, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Australie, aux Caraïbes, au Moyen-Orient et en Nouvelle-Zélande.