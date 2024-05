Les actionnaires de Hess devraient voter en faveur de l'offre de 53 milliards de dollars de Chevron Corp. lors de l'assemblée extraordinaire de la société le 28 mai, a déclaré jeudi le cabinet de conseil Glass Lewis.

Les termes de l'accord proposé fournissent une évaluation raisonnable et offrent un potentiel d'augmentation aux actionnaires de Hess. Les mérites stratégiques et financiers de la fusion proposée "sont solides et raisonnables, tout bien considéré", a déclaré Glass Lewis dans sa recommandation.

En octobre dernier, Chevron, deuxième producteur de pétrole américain, a proposé d'acquérir son rival Hess afin de prendre pied dans les champs offshore lucratifs de la Guyane, riche en pétrole, où Hess détient une participation de 30 % dans le cadre d'une coentreprise.

Les partenaires de Hess en Guyane, Exxon Mobil Corp et CNOOC, ont déposé en mars une demande d'arbitrage réclamant un droit de préemption sur les actifs de Hess en Guyane. L'arbitrage a bloqué la vente et a surpris Chevron.

Les sociétés de conseil en vote par procuration ont des recommandations divergentes. Le principal conseiller américain, Institutional Shareholder Services (ISS), a exhorté les actionnaires à s'abstenir de voter sur l'accord et à attendre que les détails de la procédure d'arbitrage avec Exxon soient connus.

En revanche, Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), une société de conseil basée à Londres, a émis un avis favorable à la combinaison.