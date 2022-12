Le Guyana vend 750 millions de dollars de crédits carbone au pétrolier Hess

GEORGETOWN (awp/afp) - Le Guyana, petit pays sud-américain composé à 89% de forêt vierge, a vendu pour 750 millions de dollars de crédits carbone au groupe pétrolier américain Hess qui exploite du pétrole au large des côtes du pays de 800.000 habitants.

"C'est historique pour les entreprises, les marchés volontaires, les industries, les pays et pour les pays forestiers", a déclaré le président Irfaan Ali lors de la signature de l'accord avec Hess à la résidence de la présidence guyanienne à Georgetown.

Le PDG de Hess John Hess s'est lui félicité que l'argent serve "à protéger les vastes forêts du pays, l'un des plus grands puits de carbone au monde".

Hess, est un des trois partenaires avec China National Overseas Oil Corporation et ExxonMobil, de l'énorme gisement Stabroek au large du Guyana, dont les réserves s'élèvent à plus de 10 milliards de barils avec de nouvelles découvertes possibles. Ce qui en fait le pays avec le plus de réserves par habitant du monde, devant Brunei, Koweït ou les Emirats.

Hess Corporation doit s'acquitter des 750 millions de dollars dans les 18 prochains mois.

M. Ali a fait remarquer que les 18 millions d'hectares du Guyana, soit 89% de la forêt, sont intacts et stockent 19,5 gigatonnes de carbone d'une valeur estimée entre 40 et 50 milliards de dollars par an selon lui.

Le Guyana peut également se targuer de détenir le deuxième pourcentage le plus élevé de couverture forestière sur terre.

Le vice-président Bharrat Jagdeo a déclaré que 112 millions de dollars de l'argent provenant de l'achat de crédits carbone par Hess Corporation seraient versés aux communautés indigènes, qui décideraient de son utilisation. "Nous nous sommes engagés à ce que 15% des produits de toute vente de carbone forestier aillent aux communautés amérindiennes".

