John Hess, PDG de Hess Corp, a rejoint le conseil d'administration de Goldman Sachs en tant qu'administrateur indépendant, a annoncé lundi la société de Wall Street dans un communiqué.

M. Hess est le dernier membre en date du conseil d'administration, après Tom Montag, cadre supérieur dans le secteur bancaire, qui a rejoint le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant l'année dernière.

M. Hess deviendra également membre des comités de rémunération, de gouvernance et de risque du conseil d'administration de Goldman Sachs, selon le communiqué.

M. Hess n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Depuis 1995, M. Hess est directeur général de Hess Corp, qui est en train d'être vendue à Chevron Corp.

Il quittera ses fonctions chez Hess et rejoindra le conseil d'administration de Chevron. Il a également été administrateur indépendant chez KKR & Co et Dow Chemical Co dans le passé.

David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a déclaré dans un communiqué que le conseil d'administration, l'équipe de direction et les actionnaires de la société bénéficieront des 30 années d'expérience de M. Hess en tant que PDG d'une société cotée en bourse. (Reportage de Saeed Azhar à New York, édition de Matthew Lewis)