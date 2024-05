Les actionnaires de Hess ont approuvé mardi la fusion de la société avec Chevron, deuxième compagnie pétrolière américaine, pour un montant de 53 milliards de dollars, selon les résultats préliminaires du vote.

La fusion devait être approuvée par la majorité des 308 millions d'actions en circulation de Hess. L'entreprise n'a pas immédiatement communiqué le résultat du vote.

Chevron a proposé d'acquérir Hess

en octobre dernier

de prendre pied dans les champs offshore lucratifs de la Guyane, riche en pétrole.

L'opération a été bloquée par l'examen en cours de la Federal Trade Commission des États-Unis.

et par une demande d'arbitrage déposée par les partenaires de Hess en Guyane, Exxon Mobil et CNOOC .

Le résultat est une victoire pour le PDG de Hess, John Hess, et met fin aux réclamations de certains actionnaires qui voulaient une compensation supplémentaire.

pour le retard pris dans la conclusion de la vente.

L'arbitrage d'Exxon

l'arbitrage d'Exxon pourrait repousser la conclusion de l'accord à 2025.

Nous sommes très heureux que la majorité de nos actionnaires reconnaissent la valeur incontestable de cette transaction stratégique et nous nous réjouissons de la réussite de notre fusion avec Chevron, a déclaré le PDG Hess.

Les actions de Hess et de Chevron ont progressé à la suite de ces résultats. Hess était en hausse d'une fraction à 151,25 dollars et Chevron a gagné 1,13 dollar à 158,55 dollars, dans les échanges de l'après-midi à New York.

"En supposant que Chevron gagne la procédure d'arbitrage contre Exxon ou qu'elle trouve un accord, la transaction va maintenant se traduire par une augmentation des coûts.

l'accord, la transaction va maintenant avoir lieu", a déclaré Mark

Kelly, analyste au sein de la société financière MKP Advisors.

Le vote positif a d'énormes implications pour les deux entreprises. Chevron comptait sur cette approbation pour s'implanter en Guyane, l'un des pays producteurs de pétrole dont la croissance est la plus rapide au monde. Les actionnaires de Hess détiendront près de 15 % de Chevron, une entreprise beaucoup plus grande, et auront accès à son dividende, qui est quatre fois plus élevé que celui de Hess.

Cela renforcera également leur position dans les négociations avec Exxon. Si Exxon n'a pas manifesté d'intérêt pour une offre sur l'ensemble de Hess, elle n'a pas exclu une offre potentielle sur les actifs de Hess en Guyane, le principal actif de la société.

"Nous prévoyons de faire avancer le processus réglementaire de la FTC vers sa conclusion dans les semaines à venir", a déclaré un porte-parole de Chevron. "Nous sommes convaincus que notre position sur le droit de préemption sera confirmée lors de l'arbitrage.

Exxon exploite l'ensemble de la production en Guyane et détient une participation de 45 % dans le bloc géant de Stabroek. CNOOC détient 25 % supplémentaires de la coentreprise. Toutes deux revendiquent un droit de préemption sur toute vente par Hess de sa participation de 30 %.

Le cabinet d'avocats Institutional Shareholder Services avait recommandé aux actionnaires de s'abstenir de voter et avait demandé à Hess d'offrir une incitation aux actionnaires en raison du retard pris par la transaction.

John Hess a passé le mois dernier à faire pression sur les grands actionnaires pour obtenir leur soutien à la fusion. Il a personnellement visité ou appelé plus de 30 entreprises, selon des personnes familières de l'affaire. (Reportage de Sabrina Valle à Houston, édition de Marguerita Choy, Gary McWilliams et Matthew Lewis)