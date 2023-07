HESS MIDSTREAM LP : UBS optimiste sur le dossier

Hess Midstream LP est une société de services intermédiaires payants qui possède, exploite, développe et acquiert un ensemble diversifié d'actifs intermédiaires pour fournir des services à Hess et à des clients tiers. La société possède des actifs de traitement du pétrole, du gaz et de l'eau produite qui sont principalement situés dans les zones de schiste de Bakken et de Three Forks dans la région du bassin de Williston dans le Dakota du Nord. La société exerce ses activités dans trois secteurs : la collecte, le traitement et le stockage, ainsi que le terminal et l'exportation. Le segment de la collecte comprend Hess North Dakota Pipeline Operations LP (Gathering Opco) et Hess Water Services Holdings LLC, qui détiennent les différents actifs, notamment la collecte et la compression du gaz naturel, la collecte du pétrole brut et la collecte et l'élimination de l'eau produite. Le segment du traitement et du stockage comprend Hess TGP Operations LP (HTGP Opco) et Hess Mentor Storage Holdings LLC (Mentor Holdings). Le segment du terminal et de l'exportation comprend Hess North Dakota Export Logistics Operations LP (Logistics Opco).