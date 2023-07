Hestia Insight Inc. se concentre principalement sur les secteurs de la santé et de la biotechnologie, par le biais de ses deux filiales d'exploitation à part entière, Hestia Investments Inc. (Hestia Investments) et HSTA Health, Inc. qui fait des affaires sous le nom de Hestia Vending. Hestia Investments fournit des services de conseil stratégique, de vente de matériel médical et de soutien marketing, de gestion et de conseil en marchés de capitaux à des micro, petites et moyennes entreprises sélectionnées dans les secteurs de la santé et de la biotechnologie. Hestia Vending opère dans le secteur de l'alimentation saine, des boissons et des produits de bien-être, ainsi que dans le secteur des distributeurs automatiques intelligents. La société procède à des acquisitions stratégiques de sociétés à croissance émergente dans le domaine des sciences et des technologies. Elle a également l'intention de poursuivre l'acquisition et le développement de technologies liées aux soins de santé dans les secteurs de la santé et de la biotechnologie par le biais d'acquisitions, de licences ou de coentreprises. Elle fournit à ses clients des conseils et des services en matière de vente et de marketing, ainsi que des services de conseil sur les marchés des capitaux.

Secteur Services de placements diversifiés