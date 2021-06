HPE : Jefferies reste à 'achat' après les résultats

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 20 dollars sur HP Enterprise, au lendemain de la publication par le groupe informatique de solides résultats pour le trimestre d'avril et de prévisions relevées.



Le broker souligne une solide croissance en comparaison annuelle et une saisonnalité supérieure à la normale pour le calcul et le stockage, ainsi qu'une croissance dans le milieu de la plage à un chiffre des commandes totales, comme des 'preuves solides pour sa thèse'.



