HEWLETT PACKARD ENTERPRISE : Credit Suisse reste négatif sur la valeur

Credit Suisse a confirmé son opinion Sous-performance et son obectif de cours de 12 euros sur Hewlett Packard Enterprise après l'annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d'études explique que le groupe a bénéficié de la bonne performance de l'activité Intelligent Edge et affiché des marges solides grâce à sa montée en gamme. « Avec une action en hausse de plus de 70 % depuis la fin octobre (+ 22 % depuis le début de l'année), il est difficile d'envisager une nouvelle hausse avant le retour de la dynamique des revenus ajustés » prévient le broker.