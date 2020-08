HPE : consensus battu sur le BPA ajusté au 3e trimestre

26/08/2020 | 09:19

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en baisse de 29% à 32 cents au titre de son troisième trimestre 2019-20, battant toutefois de dix cents le consensus, avec une marge opérationnelle ajustée en repli de 2,8 points à 7,1%.



Le groupe informatique a vu sa marge brute ajustée se tasser de 3,5 points à 30,4%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 6% à 6,8 milliards de dollars (-4% à changes constants), avec cependant une progression de 13% par rapport au trimestre précédent.



Pour l'ensemble de l'exercice 2019-20, HPE anticipe un BPA ajusté compris entre 1,30 et 1,34 dollar, dont 32 à 36 cents sur le quatrième trimestre, période pour laquelle il déclare par ailleurs un dividende trimestriel de 12 cents par action, payable le 7 octobre.



