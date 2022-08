HPE : croissance de 2% du BPA au 3e trimestre

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a indiqué mardi soir avoir engrangé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 2% à 48 cents au titre de son troisième trimestre comptable, pour des revenus en croissance de 1% à sept milliards de dollars (+4% hors effets de changes).



Le groupe de services informatiques souligne qu'il a su maintenir sa marge brute ajustée stable d'une année sur l'autre, à 34,7%, une résilience 'malgré les contraintes en cours de la chaine d'approvisionnement et l'environnement inflationniste'.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, HPE confirme sa prévision d'une croissance de 3-4% de ses revenus à taux de changes constants, et déclare viser un BPA ajusté dans une fourchette allant de 1,96 à 2,04 dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.