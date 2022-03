HPE : relèvement des objectifs de BPA annuel

A l'occasion de ses trimestriels, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a indiqué mardi soir relever sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, à entre 2,03 et 2,17 dollars, au lieu de 1,96 à 2,10 dollars estimée il y a trois mois.



Le groupe de services informatiques a engrangé sur son premier trimestre 2021-22 un BPA ajusté en progression de 2% à 53 cents, dépassant la borne haute de sa fourchette-cible (42-50 cents), pour des revenus en hausse de 2% à sept milliards.



'Le trimestre a été marqué par une demande clients et une rentabilité robustes, démontrant la force de notre stratégie edge-to-cloud différenciée et de notre innovation de portefeuille', juge le CEO Antonio Neri, qui pointe une croissance des commandes de plus de 20% sur un an.



