Hewlett Packard Enterprise manque les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

Hewlett Packard Enterprise Co n'a pas atteint les analystes de Wall street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, alors que les clients réduisent leurs dépenses en technologie, y compris les services en nuage, dans un contexte de ralentissement économique.

Les actions de la société informatique basée au Texas ont chuté de 4 % après la cloche. L'action a perdu près de 3 % depuis le début de l'année.

Pour certaines des plus grandes entreprises technologiques, les services d'informatique dématérialisée et les centres de données ont été l'un des principaux moteurs de la croissance, y compris pendant la pandémie, lorsque les gens travaillaient à domicile.

Mais la demande pour ces services s'est ralentie en raison des prix élevés et d'une économie incertaine, qui ont contraint les entreprises à réduire leurs dépenses informatiques pour tenter de maîtriser leurs coûts.

Hewlett Packard, dont le portefeuille comprend la plateforme de nuage hybride HPE GreenLake et Aruba, doit également faire face à une forte concurrence de la part de rivaux tels que Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Oracle Corp.

Son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 avril était de 6,97 milliards de dollars, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 7,31 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Les ventes trimestrielles du segment informatique de l'entreprise ont chuté de 8 %, tandis que le segment du stockage a enregistré une baisse de 3 %. Les trois autres segments sont en revanche en croissance.

Hewlett Packard s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situe entre 6,7 et 7,2 milliards de dollars. Les analystes prévoient en moyenne 7,24 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 52 cents par action au deuxième trimestre, contre 48 cents estimés par les analystes. (Reportage de Tiyashi Datta à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)