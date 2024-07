Hewlett Packard Enterprise a nommé Jennifer Temple au poste de vice-présidente exécutive et directrice du marketing et de la communication (CMCO), à compter du 1er août 2024. Temple a rejoint HPE en 2018 en tant que responsable de la communication et apporte à ce rôle élargi plus de 30 ans d'expertise en matière de réputation et de construction de marque. Membre du comité exécutif de l'entreprise, Temple continuera de rendre compte au président et directeur général de HPE, Antonio Neri.

Elle supervisera tous les aspects de la stratégie mondiale de marque, de marketing et de communication de HPE. L'équipe intégrée de marketing et de communication veillera à ce que les propositions de valeur de HPE soient claires et différenciées, que des expériences nouvelles et immersives donnent vie à l'innovation et à l'objectif de l'entreprise, et que la force de la marque de l'entreprise renforce sa position sur le marché en tant que leader du cloud hybride avec l'IA et la mise en réseau de l'entreprise comme accélérateurs. Avant de rejoindre HPE, Mme Temple a occupé des postes clés dans le domaine de la communication chez Wells Fargo.

Auparavant, elle a dirigé le bureau de Hill & Knowlton à San Francisco, a occupé des postes de haut niveau dans les domaines de la communication et de la marque chez The Irvine Company et Montgomery Securities (devenu Bank of America), et a fait partie de l'administration du gouverneur de Californie Pete Wilson. Elle est titulaire d'une licence en arts de l'université du Michigan. Temple prend la direction de l'organisation du marketing mondial en remplacement de Jim Jackson qui, après plus de vingt ans passés au sein de l'entreprise et plus de six ans en tant que Chief Marketing Officer (CMO), a décidé de prendre sa retraite de HPE à la fin de l'année fiscale en cours.