Hewlett Packard : La valeur du jour à Wall Street - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE snobé par les investisseurs

Hewlett Packard Enterprise (-0,41% à 14,44 dollars) n'échappe pas à la baisse des valeurs technologiques américaines en dépit de résultats solides, qui lui ont permis de rehausser ses objectifs annuels. Une telle éventualité était envisagée par Credit Suisse, qui souligne le bond de plus de 70% de l'action depuis la fin octobre et de 22% depuis le 1er janvier. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises n'a en outre pas retrouvé le chemin de la croissance.



Au premier trimestre, clos fin janvier, Hewlett Packard Enterprise a généré un bénéfice net de 223 millions de dollars, soit 17 cents par action, contre un bénéfice net de 157 millions de dollars ou 12 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 52 cents, soit 11 cents de mieux que le consensus.



Le groupe technologique a profité de la bonne performance de sa division, Intelligent edge. Elle regroupe des solutions sécurisées, qui comprennent des équipements et logiciels de réseaux, comme les commutateurs, la sécurité et les services associés pour permettre une connectivité sécurisée pour les entreprises de toute taille. Ses ventes ont augmenté de 11% à 806 millions de dollars.



Pour autant, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 2% à 6,8 milliards de dollars. Les analystes tablaient cependant sur 6,7 milliards. Il a reculé de 3% à taux de change constants. Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, ont atteint 649 millions de dollars, en progression de 27%. HPE a confirmé sa prévision d'une croissance annuelle moyenne située entre 30% et 40% entre les exercices 2019 et 2022.



A l'instar de ses concurrents, HPE essaie de ne plus dépendre des ventes ponctuelles de serveurs, d'équipements de réseau et de matériel de stockage, et commercialise des abonnements à ses clients pour leur fournir des services.



A la faveur de ses bons résultats, le groupe technologique a relevé sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2021, désormais anticipé entre 1,70 et 1,88 dollar, dont de 38 à 44 cents au second trimestre. Le groupe visait entre 1,6 et 1,78 dollar auparavant et le marché ciblait 1,69 dollar. Le free cash flow sur l'exercice est pour sa part désormais anticipé entre 1,1 et 1,4 milliard de dollar contre de 0,9 à 1,1 milliard de dollars.