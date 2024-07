L'ancien directeur financier d'Autonomy a été interdit d'exercer la profession de comptable en Grande-Bretagne, dernière retombée d'une longue et âpre bataille juridique concernant le rachat de l'éditeur de logiciels par Hewlett-Packard (HP) en 2011, pour un montant de 11 milliards de dollars.

Sushovan Hussain, qui a été reconnu coupable de fraude aux États-Unis en 2018, a purgé une peine de cinq ans de prison et a dû payer des pénalités d'environ 10 millions de dollars, sera exclu pendant encore 14 ans, a déclaré jeudi le conseiller exécutif du Financial Reporting Council (FRC).

L'interdiction de Hussain intervient un mois après que le fondateur d'Autonomy, Mike Lynch, a été acquitté de fraude par un jury de San Francisco.

La vente d'Autonomy, autrefois le plus grand groupe britannique de logiciels et membre de l'indice FTSE 100, était à l'époque l'une des plus grandes transactions technologiques du Royaume-Uni. Mais elle a tourné au vinaigre après que HP a réduit la valeur d'Autonomy de 8,8 milliards de dollars en l'espace d'un an.

Les procureurs avaient allégué que M. Lynch avait tenté de gonfler le chiffre d'affaires d'Autonomy. À la barre, M. Lynch a déclaré qu'il s'était concentré sur la technologie et qu'il avait confié les questions financières et certaines décisions comptables à M. Hussain.

N'ayant pas fait appel de sa condamnation, M. Hussain a accepté que sa condamnation aux États-Unis constitue une preuve de mauvaise conduite et a payé 450 000 livres (579 150 dollars) pour les frais de l'enquête, a déclaré le conseiller exécutif du FRC.

Hussain, qui ne devra pas non plus payer d'amende en Grande-Bretagne, a été suspendu en tant que membre de l'Institut des comptables agréés en Angleterre et au Pays de Galles (ICAEW) en novembre 2018 et sera interdit d'exercer au moins jusqu'en novembre 2038, a précisé l'avocat-conseil du FRC.

Deloitte, l'ancien auditeur d'Autonomy, a été condamné à une amende de 15 millions de livres et deux anciens partenaires à payer respectivement 500 000 livres et 250 000 livres, a déclaré la FRC en 2021.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement M. Hussain.

(1 $ = 0,7770 livre) (Reportage de Kirstin Ridley, édition de Mark Potter)