La valeur du jour à Wall Street - Hewlett Packard Enterprise : pourquoi une telle envolée ?

Le 05 juin 2024 à 17:26 Partager

Le titre Hewlett Packard Enterprise (+12,19% à 19,75 dollars) domine largement l'indice S&P 500; l'essor de l'intelligence artificielle soutenant sa croissance sans trop peser sur sa rentabilité. Vendredi, les investisseurs avaient sanctionné son concurrent Dell en raison de marges et de perspectives de marges décevantes. L’action Dell avait il est vrai connu un début d’année stratosphérique, ce qui n’est pas le cas de celle de Hewlett Packard Enterprise.



Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 314 millions de dollars, soit 24 cents par action, contre un bénéfice net de 418 millions de dollars ou 32 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 42 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus.



Le chiffre d'affaires d'HPE a progressé de 3% à 7,2 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 6,82 milliards. Il a été soutenu par son activité de serveurs, dont les revenus ont progressé de 18% à 3,9 milliards de dollars. Hewlett Packard Enterprise a précisé que ses ventes de systèmes orientés vers l'IA ont doublé par rapport au premier trimestre pour dépasser les 900 millions de dollars.



La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, a pour sa part baissé de 3,1 points, tant en séquentiel que sur un an, à 33,1%.



" Les tendances de la demande en matière d'IA sont à l'origine de revenus et de perspectives solides ; cependant, au détriment des marges compte tenu de la nature dilutive des serveurs d'IA ainsi que de la concurrence en matière de prix. Cela dit, HP Enterprise a fait preuve d'une solide exécution sur ces deux fronts, et en particulier sur le second, puisque sa marge sur les serveurs n'a que légèrement diminué ", a commenté JPMorgan.



" Nous prévoyons que la marge brute ajustée pour l'exercice 2024 sera inférieure à notre prévision de 35% communiquée lors de notre journée investisseurs " a prévenu la directrice financière, Marie Myers, lors de la conférence téléphonique avec les analystes.



Avant toutefois d'ajouter : "une gestion prudente des coûts, des processus simplifiés et une exécution disciplinée à travers les cycles sont des éléments clés de notre voyage à long terme vers des marges plus élevées. Ces actions en matière de coûts seront visibles dans les résultats financiers du second semestre de l'exercice 2024 ".



Au troisième trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action ajusté compris entre 43 et 48 cents pour des revenus entre 7,4 et 7,8 milliards de dollars. Wall Street table sur respectivement 46 cents et 7,45 milliards de dollars.