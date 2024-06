Antonio Neri, PDG de Hewlett Packard Enterprise, a présenté une nouvelle gamme de matériel, de logiciels et de services aux entreprises intéressées par le déploiement de diverses formes d'intelligence artificielle lors de la conférence de Las Vegas qui s'est tenue mardi.

Depuis le lancement du ChatGPT d'OpenAI en 2022, les entreprises de toutes tailles se sont empressées de développer et d'intégrer l'IA afin, par exemple, d'exploiter davantage les vastes quantités de données qu'elles stockent.

Cependant, les puces, le matériel et les logiciels nécessaires à la création et à l'exécution des applications d'IA requises peuvent souvent être complexes et risqués, selon M. Neri.

"Ces clients veulent de la simplicité", a-t-il déclaré.

Selon HPE, il y a des "dizaines" d'entreprises qui construisent des modèles d'IA avancés et plus d'une centaine de gouvernements potentiellement intéressés par la construction de supercalculateurs et d'infrastructures de cloud computing. Mais il existe une opportunité significative de vendre du matériel d'IA avancé au grand groupe d'entreprises qui ne cherchent pas à repousser les frontières de la technologie.

"Les entreprises se comptent par centaines de milliers, voire par millions", a déclaré M. Neri lors d'une interview accordée à Reuters avant la conférence.

À l'heure actuelle, les activités de HPE dans le domaine de l'IA pour ce segment représentent environ 15 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA, la grande majorité du montant restant étant destinée aux grandes entreprises d'informatique en nuage telles qu'Amazon.com et Microsoft.

HPE a déclaré qu'elle proposerait des serveurs équipés des processeurs graphiques avancés de Nvidia utilisés pour les calculs d'IA, ainsi qu'une multitude d'autres matériels et logiciels conçus par l'entreprise. La nouvelle famille de serveurs et de produits de services sera disponible à l'automne, a indiqué l'entreprise.

En plus du matériel et des logiciels, HPE a déclaré qu'elle prévoyait d'offrir des services de conseil comprenant une aide à la gestion et à la maintenance des systèmes.

"Cette annonce concerne le segment des clients, afin d'accélérer le déploiement de l'IA pour accélérer cette révolution industrielle", a déclaré M. Neri. (Rapport de Max A. Cherney à San Francisco ; Rédaction de Leslie Adler)