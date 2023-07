Hexagon AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes d'information pour des applications géospatiales et industrielles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - solutions géospatiales (51%) : capteurs, scanners à lasers, systèmes GPS, véhicules aériens motorisés, systèmes de cartographie mobile, systèmes de géolocalisation par satellite, etc. Les produits sont destinés notamment aux secteurs de l'électronique (32,6% du CA), de l'inspection (23,8%), de la défense (10%), de la construction et de l'infrastructure (1,8%), des ressources naturelles (0,7%) et de la sécurité publique (0,1%) ; - systèmes de métrologie (49%) : équipements de mesure stationnaires et portables, machines de mesure de coordonnées, traceurs et scanners laser, etc. Le groupe propose également des logiciels de conception, de fabrication et d'ingénierie assistées par ordinateur. Le CA par marché se ventile notamment entre électronique et industrie manufacturière (34,6%), énergie (24,3%), industrie automobile (18,1%), aéronautique et défense (9,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (34,2%), Amériques (38,6%) et Asie (27,2%).

Secteur Equipements et pièces électroniques