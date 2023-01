HEXAOM : Document d'information en vue de l'admission sur Euronext GrowthFichier

RESUME DU DOCUMENT D'INFORMATION SOUMIS A L'APPROBATION D'EURONEXT

La rénovation

Depuis 2015, le Groupe HEXAOM est le leader français de la rénovation de maisons pour les particuliers. En 2017, avec une prise de participation majoritaire à hauteur de 51% dans L'Atelier des Compagnons (assortie d'une montée progressive pour atteindre 81,63% à ce jour), le Groupe se positionne désormais aussi sur le marché de la rénovation BtoB en région Ile-de-France.

L'aménagement foncier

Le Groupe HEXAOM conçoit et réalise, à travers ses sociétés filiales, des acquisitions de terrains pour les revendre en lots et y construire des logements. Les opérations d'aménagement peuvent être de toutes tailles : du lotissement de quelques terrains à bâtir à l'opération de plusieurs dizaines de logements. Elles sont réalisées sous forme de permis d'aménager ou de zone d'aménagement concerté (ZAC). Cette activité est principalement opérée via les sociétés FONCIERE RESIDENCES, YTEM AMENAGEMENT, AMEX, SEGIME, LOTISSEUR DE L'OUEST et LES LOGES TERRAINS.

La promotion

Dans le cadre de son activité « Promotion immobilière », le Groupe HEXAOM construit et commercialise des logements individuels et collectifs dédiés notamment aux particuliers ou aux bailleurs sociaux. Créée en 2018 avec 3 autres associés professionnels de la promotion immobilière, la société HIBANA est chargée du montage et de la réalisation d'opérations de promotion immobilière en région Ile-de-France et destinées à l'accession à la propriété. Cette activité a été complétée en 2019 par l'acquisition du Groupe PLAIRE qui a notamment pour activité la promotion immobilière de maisons par le biais de sa filiale PROMOTEURS DE L'OUEST. En 2020, l'acquisition du Groupe CLAIMO a également permis de consolider cette activité via sa filiale VIVAPROM.

Les services

Le Groupe développe, via sa filiale HEXAOM SERVICES, un maximum de services à destination de ses clients leur permettant d'entrer en contact avec des professionnels de confiance, experts de leur métier et aux meilleurs prix (courtage en financement, mise en place d'un système de surveillance, réalisation d'une piscine, aménagement paysager, assurances, etc).

Principaux actionnaires

la date d'approbation du Document d'Information, le capital social de la Société s'élève à 1 250 000 euros, divisé en 6 937 593 actions ordinaires de 18 centimes d'euros de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées, toutes de même catégorie.

La répartition de l'actionnariat de la Société à la date d'approbation du Document d'Information est la suivante :

Nombre % du capital Nombre de % des droits 2.1.3 d'actions droits de vote de vote MFC PROU-INVESTISSEMENTS* 3 540 800 48,06 % 3 540 800 51,68 % Patrick VANDROMME 88 304 24,03 % 88 304 1,29 % Aline VANDROMME 100 000 5,51 % 100 000 1,46 % BTP CAPITAL INVESTISSEMENT** 25 788 5,71 % 25 788 0,38 % Public & divers 3 096 503 4,36 % 3 096 503 45,20 % Autodétention 86 198 11,56 % 0,00 % Total 6 937 593 100 % 6 851 395 100 %

MFC PROU-INVESTISSEMENTS = holding de gestion de la famille VANDROMME

PROU-INVESTISSEMENTS = holding de gestion de la famille VANDROMME BTP CAPITAL INVESTISSEMENT = société de capital risque (Groupe Crédit Coopératif) entrée au capital de MFC en 1994

Identité des principaux dirigeants