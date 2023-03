HEXAOM : Rapport d'activité 2022Fichier

Depuis juin 2022, vous assurez la Direction Générale du Groupe, pouvez-vous nous confier quels vont être vos principaux objectifs ?

L'exercice 2022 a connu en effet une évolution de la Gouvernance. Patrick Vandromme, Président-Direc- teur Général du Groupe depuis 1984, conserve la Pré- sidence du Conseil d'Administration et la 5ème généra- tion a été nommée à la Direction Générale du Groupe. Cette transition, préparée de longue date, s'inscrit plei- nement dans la continuité de ce qui avait été décidé et mis en œuvre ensemble ces dernières années. La nouvelle Direction Générale est garante de la permanence d'une gouvernance familiale dans le respect des valeurs humaines et des ambitions qui fondent notre Groupe.

Nos objectifs vont être dans la même lignée de ceux des années précédentes : le maintien d'un niveau d'excel- lence dans la Construction de Maisons afin de renforcer notre place de leader national. Ainsi, dans un sec- teur en contraction, nous continuerons de gagner des parts de marché, d'innover et d'adapter notre offre. Dans le même temps, nous poursuivrons le développement de nos axes de diversification que sont la Rénovation, la Promotion, l'Aménagement foncier et les Services. Ces segments de marché disposent de potentiels de croissance intéressants et sont complé- mentaires de notre métier d'origine. Notre ambition est qu'ils représentent à terme une part importante de notre chiffre d'affaires, nous positionnant ainsi comme un acteur global dans le domaine de l'habitat. Nous disposons de nombreux atouts pour atteindre cet objectif. Notre structure financière est très saine avec une trésorerie nette d'endettement largement positive. Nos réseaux d'agences couvrent aujourd'hui l'ensemble du territoire et nous bénéficions d'une très bonne notoriété tant auprès du public que de nos partenaires fournisseurs, sous-traitants, etc… Enfin, nos valeurs d'entreprise fondatrices, qui reposent sur l'innovation, le bien-faire, la bienveillance et l'esprit de famille, nous permettent de fédérer une dynamique d'entreprise forte.

Quel bilan faites-vous de l'exercice qui vient de s'écouler ?

L'exercice 2022 a été particulièrement complexe. D'un côté, nous avons dû honorer les prises de commandes record enregistrées en 2021 dans un contexte de forte augmentation des coûts de construction liée à la pénurie de matériaux ainsi qu'à la hausse des prix de l'énergie et de la main d'œuvre. De l'autre, nous avons dû faire face à un retournement du marché de la construction et de la promotion à compter de la fin du 1er trimestre du fait de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et d'un resserrement des conditions de