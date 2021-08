POURSUITE DE L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 2ème TRIMESTRE, AVEC NOTAMMENT UNE EXCELLENTE DYNAMIQUE DANS LA CONSTRUCTION DE MAISONS

TRÈS BONNE ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

Consolidés (M€)

non audités 2ème trimestre 1er semestre 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. Chiffre d'affaires 268,8 202,9 +32,5% 499,4 398,7 +25,3% dont CMI 202,6 176,3 +14,9% 381,8 337,2 +13,2% dont Rénovation 45,1 22,4 +101,3% 81,2 51,3 +58,3% dont Aménagement 7,7 2,7 +185,2% 10,3 4,1 +151,2% dont Promotion 13,4 1,6 +737,5% 26,1 6,1 +327,9%



Hausse de +32,5% de la production au second trimestre 2021 (+29,4% à périmètre constant)

HEXAOM publie un chiffre d'affaires de 268,8 M€ au titre du deuxième trimestre de l'exercice en cours, en hausse de +32,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de +29,4% à périmètre constant. Si la production de ce 2ème trimestre bénéficie d'un effet de base favorable par rapport à 2020, elle ressort également en progression de +16,6% par rapport au 1er trimestre, confirmant ainsi la très bonne orientation de l'activité constatée depuis le début de l'année.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit ainsi à 499,4 millions d'euros, en progression significative de +25,3% par rapport au premier semestre 2020 et de +22,7% à périmètre constant. Tous les métiers du Groupe présentent une forte progression de leur activité :

Pour le deuxième trimestre consécutif, l'activité Construction de Maisons affiche une croissance à deux chiffres de +14,9% (après une progression de +11,3% sur le premier trimestre) : elle progresse ainsi de +13,2% à 381,8 M€ sur le semestre. Cette forte progression de l'activité provient principalement d'un niveau soutenu des ouvertures de chantiers sur ce 1 er semestre, compte tenu d'un effet de rattrapage lié au décalage d'ouvertures subi en 2020 dans un contexte de délais administratifs allongés par la crise sanitaire. Ce niveau de production bénéficie également de la bonne tenue des délais de construction sur ces six premiers mois. Le Groupe reste néanmoins attentif aux tensions sur les délais d'approvisionnement ainsi que sur les prix des matériaux que connait actuellement le secteur du bâtiment et a d'ores et déjà mis en œuvre les actions pour en limiter les impacts (accords avec les partenaires industriels, anticipations des commandes, révision des tarifs et actualisation des contrats clients, …).

poursuit également sa forte dynamique de croissance. Elle ressort en hausse de +58,3% à 81,2 millions d'euros. L'activité a été réalisée à hauteur de 30% dans le B2C et de 70% dans le B2B. Les deux segments progressent significativement sur le semestre : +18,5% pour le B2C, +84,9% pour le B2B. Comme attendu, nettement plus impacté par la crise sanitaire en 2020, ce secteur bénéficie d'un effet de base favorable. Continuant de jouer leurs rôles de nouveaux moteurs de croissance, Aménagement et Promotion progressent de respectivement +151,2% et +327,9% à 10,3 M€ et 26,1 M€. La Promotion bénéficie notamment de la consolidation sur un premier semestre complet du Groupe CLAIMO, dont l'acquisition a été finalisée fin 2020. Hors croissance externe, la progression des activités Aménagement et Promotion aurait été respectivement de +127,6% et +173,3%.

Très bonne orientation de l'activité commerciale

Activité Construction de Maisons

L'activité Construction de Maisons confirme son excellente orientation avec une nouvelle accélération marquée du nombre de prises de commandes sur le deuxième trimestre (+52,2%), après un premier trimestre qui affichait déjà un fort dynamisme (+30,3%).

Les ventes mensuelles ont ainsi dépassé les 800 signatures aux mois de mars, avril et juin, un niveau d'autant plus remarquable qu'aucune action de promotion commerciale n'a été lancée sur la période : l'activité continue de bénéficier d'un fort engouement post crise sanitaire pour la maison individuelle et de conditions de financement qui n'ont jamais été aussi attractives.

Ces performances sont également renforcées par une progression du prix de vente moyen qui s'établit à 130,6 K€ H.T.

Ainsi, sur le semestre, le Groupe HEXAOM réalise 4 411 ventes pour un chiffre d'affaires de 576,2 millions d'euros, en croissance de respectivement +41,6% en volume et de +46,4% en valeur.

Activité Rénovation

Les prises de commandes du semestre progressent de +53,2% pour le B2C, un niveau qui témoigne de la vitalité de RENOVERT et du dynamisme retrouvé de CAMIF HABITAT. L'activité intermédiée ILLICO TRAVAUX, qui bénéficie de la hausse du nombre de franchisés, est également très bien orientée (+102,7%).

S'agissant du B2B et comme annoncé, le recul des prises de commandes de -40% sur le semestre permet de stabiliser le niveau du carnet de commandes et ainsi de limiter temporairement la croissance de l'activité afin de mieux se focaliser sur le pilotage de la marge.

Activités Promotion et Aménagement Foncier

Les prises de commandes à fin juin 2021 pour l'activité Aménagement continuent de progresser avec un carnet de commandes (stock réservé non acté) qui atteint 36,4 M€ de chiffre d'affaires (contre 29,9 M€ à fin mars 2021).

S'agissant de l'activité Promotion, le Backlog à fin juin 2021 ressort à 93,6 M€ contre 60,1 M€ (hors CLAIMO) à fin décembre 2020. Malgré un allongement des délais administratifs qui affecte l'ensemble de la profession, la réserve de croissance du Groupe dans cette activité demeure très élevée : l'ensemble du stock s'élève à près de 317 millions d'euros à fin juin 2021.

Confirmation d'un chiffre d'affaires annuel proche d'un milliard d'euros sur l'année

Au regard du très bon niveau d'activité constaté sur le 1er semestre de l'exercice en cours sur tous les métiers du Groupe et de la très bonne orientation de son activité commerciale, HEXAOM confirme son anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 proche d'un milliard d'euros sur l'année.

Prochain communiqué : Résultats du premier semestre 2021, 20 septembre 2021 après bourse.





À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 11 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 80 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 881,8 M€ en 2020.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 – Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

CONTACTS HEXAOM

Patrick Vandromme

Président Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail pvandromme@hexaom.fr

EDIFICE Communication

Axelle Vuillermet

Relations Analystes/Investisseurs/Presse

Tél 07 77 68 62 34

E-mail axelle@edifice-communication.com Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail finances@hexaom.fr





GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Backlog (activité promotion) : représente le chiffre d'affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour l'activité de promotion. Le Backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d'affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire).

Carnet de commandes (activité aménagement foncier) : représente les réservations de terrains enregistrées non annulées et non encore actées.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.

Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction, commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).

Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Endettement : comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.

Trésorerie nette d'endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de l'endettement.

