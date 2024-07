Alençon, le 11 juillet 2024 – HEXAOM, groupe leader sur les marchés de la construction et de la rénovation de maisons, qui anime et fédère un écosystème de 45 marques et filiales, propose désormais une offre de construction et rénovation aux entreprises, collectivités et porteurs de projets.

PLUS DE 100 ANS D'EXPÉRIENCE PERMETTENT DE PROPOSER DES SOLUTIONS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION ADAPTÉES AUX INVESTISSEURS, PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITÉS

HEXAOM, grâce à son expérience centenaire, sa stabilité financière et ses excellentes relations avec les collectivités, dévoile sa nouvelle offre de services clé en main pour les professionnels sous la marque HexaPro. Cette offre s'adresse aux entreprises et collectivités, mais aussi aux investisseurs et porteurs de projets, souhaitant construire ou rénover des bâtiments à usage public, tels que des micro-crèches, des espaces de co-living pour séniors, des bureaux ou encore des cabinets médicaux.

Le Groupe allie savoir-faire traditionnel et innovation pour proposer des solutions adaptées aux besoins actuels et futurs de ses clients porteurs de projets. Grâce à son expertise et à son réseau local d'artisans qualifiés, HEXAOM assure une coordination optimale des projets, garantissant qualité et agilité. Les professionnels et les collectivités peuvent ainsi bénéficier d'un spécialiste de la construction/rénovation qui s'engage à réaliser des prestations de haute qualité, et faire bénéficier de ses garanties.

« Confier votre projet à HEXAOM c'est bénéficier d'un accompagnement clé en main, encadré par des garanties techniques robustes, une réassurance financière solide et des garanties étendues. Nous prenons très au sérieux notre engagement auprès des investisseurs, en leur offrant des perspectives de rendement durables, soutenues par des projets clés en mains et des garanties fiables » explique Loïc VANDROMME, Directeur Général de HEXAOM.

HexaPro sera déployée dans toutes les entités de construction et rénovation du Groupe HEXAOM, avec de nombreuses références disponibles sur l'ensemble du territoire.

HEXAPRO : UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE À TOUTES LES ÉTAPES DU PROJET D'INVESTISSEMENT

HEXAOM accompagne les collectivités locales et porteurs de projets, qu'il s'agisse de projet de construction ou de rénovation de bâtiments tertiaires, de la conception à la réalisation des travaux.

Une équipe dédiée est présente à chaque étape de la réalisation du projet d'investissement :

- Études et conceptions,

- Aides administratives et assistance aux démarches liées à l'urbanisme,

- Suivi de chantier et maîtrise d'ouvrage,

- SAV / Garantie de bon fonctionnement.

« En outre, en tant qu'entreprise responsable, HEXAOM met un point d'honneur à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans sa manière de fonctionner. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est ainsi au cœur de son identité et guide toutes ses décisions. Concrètement, cela se traduit par une approche qui intègre systématiquement des principes de durabilité dans tous ses projets» affirme Loïc VANDROMME.

En 2021, HEXAOM a lancé une plateforme en interne appelée Hexaprogress afin d'accompagner ses collaborateurs dans leur carrière au sein du groupe et de former une pépinière d'idées pour améliorer ses offres, process et conditions de travail.

« Nous savons que la construction et la rénovation vont bien au-delà de l'aspect technique : elles répondent à des besoins sociétaux et environnementaux. En nous investissant dans des projets tels que la construction de micro-crèches et de maisons médicales, nous contribuons activement à l'économie locale, au bien-être de la population et à la croissance de nos territoires » conclut Loïc VANDROMME.

Exemples de réalisations :

Création d'une micro-crèches à Wanquetin (62) dans les Hauts-de-France, d'une surface de 130 m2, pour 12 enfants, via des investisseurs privés et l'exploitant, et un chantier de 11 mois

Hexaom propose la construction de mi­cro-crèches depuis la conception jusqu'à la réalisation. Les normes particulières associées à ce type de bâtiments sont maîtrisées et la réalisation est assurée par des artisans partenaires de la région.

Construction d'une maison médicale à Toulouse (31), en Occitanie, d'une surface de 300 m2, pour 3 professionnels, via des investisseurs privés et un chantier de 12 mois.

HexaPro maîtrise la conception et la réalisation des projets de construction et de rénovation pour les locaux professionnels, permettant grâce à son expérience et son expertise, de décharger les professionnels de santé de cette partie immobilière, technique et règlementaire.

Construction de bureaux à Solliès-Pont (83) en PACA, d'une surface de 1 000 m2, via des investisseurs privés, et un chantier de 2 ans.

HexaPro conçoit des espaces de travail modernes et ergonomiques, offrant ainsi aux entreprises des environnements propices à la productivité et à la collaboration. Grâce à une approche sur mesure, chaque bureau est adapté aux besoins spéci­fiques de l'entreprise, favorisant ainsi le bien-être des employés et la performance globale de l'organisation.

Rénovation et transformation d'une école en logements à Saint-Michel-de-Villadeix (24) en Nouvelle Aquitaine, d'une surface de 330 m2, permettant la réalisation de 6 logements, via le financement de mairie, de la métropole, et certinergy ENGIE et un chantier de 12 mois.

HexaPro permet la réalisation de projets de construction et de rénovation répondent à plusieurs enjeux pour une collectivité locale : enjeu patrimonial, sociétal, économique et environnemental. Ce projet, répondant à tous ces enjeux a été primé au Challenge de l'innovation du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

Maison en co-living séniors située à Saint-Saud-Lacoussière (24) en Nouvelle Aquitaine, d'une surface de 400 m² pour 8 personnes, chantier réalisé en 20 mois.

Contact presse :

Steve BEAUDEL

Directeur Marketing et Commercial

06 24 67 43 07

steve.beaudel@hexaom.fr

À PROPOS DU GROUPE



Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 45 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 150 000 maisons construites, plus de 90 000 rénovations, plus de 1 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 1 024,4 M€ en 2024.

HEXAOM est cotée sur Euronext Growth Paris

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR 0004159473 – Mnémonique ALHEX

.

