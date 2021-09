Hexaom : continue de viser le milliard

Alors que les marchés européens récupèrent une partie de leurs pertes de la veille, Hexaom (-2,21% à 48,60 euros) continue de s'enfoncer, le secteur du BTP étant toujours sous pression en raison des déboires du promoteur immobilier chinois Evergrande. Le constructeur de maisons individuelle a pourtant publié hier soir des résultats semestriels plutôt supérieurs aux attentes des analystes: son bénéfice a ainsi presque triplé en un an, à 11,6 millions d'euros au premier semestre 2021 (+197,4%), pour une marge nette qui ressort à 2,3% contre 1% l'année passée.



Le résultat opérationnel bondit quant à lui de 165,6% à 16,2 millions d'euros, alors que LCM attendait 15,7 millions, avec une marge opérationnelle qui a plus que doublé, à 3,2%.



Le chiffre d'affaires, déjà connu, s'élève quant à lui à 499,6 millions d'euros, en hausse de 25%. Toutes les activités du groupe participent à cette performance. L'activité Construction de Maisons (+14,9% à 386,0 millions d'euros) a profité à la fois d'un effet de base positif par rapport à l'année dernière et d'un effet de rattrapage lié au décalage des ouvertures subi en 2020.



La Rénovation (B2B et B2C) contribue à hauteur de 81,1 millions d'euros (+59,0%) au chiffre d'affaires sur le semestre. Et les activités Promotion Immobilière et Aménagement foncier ressortent respectivement à 26,7 millions d'euros (+233,8%) et 5,9 millions d'euros (+64,9%).



D'un point de vue commercial, l'activité Construction de Maisons a enregistré 5 637 ventes à fin août 2021, soit une hausse de 29,4% en nombre de maisons vendues et de +36% en valeur. Les prises de commandes dans l'activité Rénovation B2C ressortent en progression de 41,7% à fin août 2021, à 33,2 millions d'euros. Et l'activité Aménagement Foncier continuent de progresser avec un carnet de commandes (stock réservé non acté) qui atteint 36,3 millions d'euros contre 29,9 millions d'euros à fin mars 2021.



Fort de ces résultats semestriels, Hexaom a réitéré sa confiance quant à la forte croissance de son activité sur l'ensemble de l'exercice : le groupe anticipe toujours un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2021, ainsi qu'une progression de ses marges. Il dit toutefois rester vigilant en raison de la hausse du coût des matériaux de construction et de la tension sur celui de la main d'oeuvre.



LCM anticipe de son côté un résultat opérationnel de 37,8 millions d'euros sur l'exercice (contre 36,9 millions précédemment), et dit être convaincu "que les belles perspectives du groupe restent sous valorisées". Par conséquent, l'analyste a relevé son objectif de cours sur le titre Hexaom, à 62 euros contre 59 auparavant, et réitéré sa recommandation d'Achat.