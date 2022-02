Hexaom : prises de bénéfices après le point d'activité annuelle

Hexaom (-3,91% à 39,3 euros) se classe parmi les plus fortes baisses du SRD mardi, victime de prises de bénéfices après avoir dominé l'indice lundi, en prélude de la publication de son point d'activité. Le groupe de BTP a en effet annoncé hier soir un chiffre d'affaires 2021 qui frôle le milliard d'euros, pour s'établir à 996,6 millions d'euros, en hausse de 13% (+9,7% à périmètre constant). Un chiffre parfaitement conforme à l'objectif d'Hexaom et en ligne avec les attentes de Midcap Partners (1,004 milliard d'euros).



Sur le quatrième trimestre, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 289,2 millions d'euros, en hausse de 6,5% (+1,5% à périmètre constant). Malgré la croissance, l'activité a été fortement perturbée par l'allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment, a précisé Hexaom.



La croissance annuelle a été tirée par tous les métiers du groupe. Ainsi, l'activité Construction de Maisons a enregistré un chiffre d'affaires de 718,5 millions, représentant une croissance organique de 3,5%. L'activité Rénovation a également largement participé à la dynamique avec une activité de 181,7 millions d'euros, en hausse de 18,5%.



Enfin, comme prévu, 2021 a été l'année du véritable décollage des activités de Promotion Immobilière et d'Aménagement Foncier, qui ont participé au total pour 96,4 millions d'euros au chiffre d'affaires d'Hexaom, avec des croissances respectives de 184% et 172%.



Du côté des prises de commandes, Midcap Partners estime qu'elles sont restées "très consistantes" et "mieux qu'anticipé". Celles en Construction de Maisons ont ainsi progressé de 29,2% en valeur et de 21,2% en nombre, dont +13% et +3,2% respectivement au dernier trimestre.



Du fait de cette excellente performance commerciale, et malgré l'allongement des délais de construction, Haxaom affirme que la production en 2022 devrait s'afficher à nouveau en croissance. Cependant, le groupe restera très vigilant sur le maintien de ses marges dans un contexte de hausse des prix des matériaux et d'application de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020.



Ce ton prudent est à relativiser, écrit Midcap Partners, "dans la mesure où l'effet volume devrait permettre de compenser l'impact négatif sur la marge sur coûts variables. Le groupe bénéficiera par ailleurs de l'effet relutif de la montée en puissance de la Promotion (marge proche de 8%)".



Après avoir revu de 6% à la baisse ses attentes d'Ebit pour 2022, le broker estime que le titre Hexaom reste sous-valorisé par rapport à ses réalisations et ses perspectives pour les années à venir. Il a maintenu sa recommandation d'Achat avec un objectif de cours légèrement ajusté à 64 euros (contre 65 euros précédemment).