Zonebourse a rencontré la direction du n°1 français de la construction et rénovation de maisons individuelles lors de la 13e conférence Mid & Small Caps de Portzamparc BNP. Occasion de faire le point sur les tendances en termes d'activité et de marges quelques mois après un conflit iraniens qui a quelque peu perturbé la dynamique de rebond enregistrée depuis fin 2024.

Hexaom a particulièrement profité du rebond d’un tiers des ventes de maisons neuves en France en 2025. La tendance se prolonge-t-elle depuis le début de l’année 2026 ?

Après une période de remise en question de son avenir, la maison individuelle continue d’être le logement idéal des français. Les maisons vendues sont plus petites, évolutives, et le foncier utilisé de plus en plus maitrisé. Et elle se prête très bien à l’adoption de la voiture électrique. Après une année 2025 de fort rebond, nous observons une stabilisation des carnets de commandes de maisons individuelles au premier semestre. Si le 1er trimestre restait en croissance, nous observons une baisse des commandes et des contacts commerciaux depuis le début du conflit en Iran. Ce conflit a pesé sur le moral, le prix du baril, et surtout des taux d’intérêt. Sur le cumul à fin avril, les prises de commandes affichent à -0,9 % en volume, +0,2 % en valeur.

Les délais de construction ont été un sujet sensible post-Covid. Où en êtes-vous aujourd'hui ?

Les délais constituent le nerf de la guerre dans notre métier. Un chantier qui traîne, c'est un chiffre d'affaires décalé et un client insatisfait. Nous nous redressons sur ce point, malgré une météo pas toujours favorable au premier semestre. Nos délais de construction étaient passés de 9 mois à plus de 12 mois après le Covid, notamment faute d'artisans disponibles. Nous espérons revenir à 9 mois à compter de l'ouverture du chantier, ce qui représente 18 mois au total entre la signature et la livraison, en comptant 9 mois de démarches administratives. Le principal point de blocage aujourd'hui se situe principalement au niveau des notaires qui attendent de plus en plus l’expiration des délais de recours.

Extrait du rapport financier 2025 de Hexaom

Sur les marges, quelles sont vos ambitions et comment gérez-vous la pression inflationniste ?



Côté inflation, tous nos contrats sont désormais indexés sur l'indice BT01, et nous avons appliqué 2,5 % de hausse tarifaire depuis début janvier. Par ailleurs, la disponibilité actuelle des artisans facilite la maitrise des achats. Enfin, nous avons abaissé notre point mort, stabilisé les effectifs sur nos périmètres de construction, et finalisé l'intégration de nos systèmes d'information, ce qui a contribué à améliorer nos reportings internes. Nous visons donc une nouvelle amélioration de notre rentabilité opérationnelle en 2026, portée par le retour de la croissance de la production et par une bonne maîtrise des marges et des charges fixes. Une nouvelle progression est possible en 2027 si le chiffre d’affaires reste en croissance. Théoriquement, si tout se passe bien, nous pouvons viser, à moyen terme, 7 % de marge opérationnelle en consolidé : autour de 6-7 % sur la construction de maisons individuelles, 5-6 % sur la promotion, et 20 % sur la rénovation.

Avez-vous des ambitions en matière de croissance externe après le succès de l’intégration de HDV ?

Nous restons attentifs aux opportunités dans les régions où nous ne sommes pas leader. Notre philosophie est claire : nous ne cherchons pas des dossiers à redresser, nous voulons conserver la marque et le dirigeant en place, à l’image de l’acquisition HDV.



La rénovation monte en puissance dans votre modèle. Comment structurez-vous cette activité et quelles dynamiques observez-vous ?

L'activité de contractant général menée directement par nos agences CMI est stable, autour de 20 M€ de CA. Sur le même modèle économique, nous nous adressons maintenant aux entreprises et collectivités à travers la marque Hexapro qui monte en puissance.

L'activité intermédiée — le courtage en travaux — est plus dynamique et s'appuie sur nos trois franchises : Illico Travaux, Renovert et Camif Habitat. Ce pôle fonctionne très bien, avec environ 200 M€ de volume d'affaires et une croissance de 15 % au premier semestre. Camif et Renovert ont vocation à renforcer le maillage territorial d'Illico Travaux, qui compte près de 200 agences sur un potentiel de 300 à l'échelle nationale. La rentabilité opérationnelle sur le chiffre d’affaires issu des franchises atteint 20 %.

Cabinet de notaire à Castres : un exemple de réalisation Hexapro

Comment évolue l'intégration de Natilia et Natibox et leur usine POBI ?

C'est contrasté. Natibox, sur le réseau de concessionnaires, se reconstruit bien. Natilia, en revanche — qui développe des maisons à ossature bois en franchise — évolue sur un marché de niche plus compliqué actuellement compte tenu d’un surcoût de 15 à 20 % lié au bois. Sur POBI, sur-capacitaire dans le contexte actuel, nous accusons un an de retard sur le redressement des résultats puisque nous visons maintenant l'équilibre en 2027 après une perte 2026 pour Hexaom qui devrait avoisiner les 0.5 M€.

Enfin, quel est l'impact potentiel du contexte électoral sur votre activité ? Une victoire du RN ne serait-elle pas très favorable à la maison individuelle ?

L'incertitude législative qui entoure les élections pourrait générer de l'attentisme. Certes, on peut éventuellement s’attendre à un cadre réglementaire favorable à la construction de maisons individuelles en cas de victoire d’un candidat du RN, mais nous n’avons pas de connaissance précise de leur programme en ce qui concerne notre secteur et nous attendons que les propositions précises soient détaillées par tous les candidats.

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel