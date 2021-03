HEXAOM S A : Rapport d'activité 2020Fichier pdf - 7,27 Mo

Merci

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille ont œuvré au développement et à la pérennité du Groupe. Alors que 2020 a été marquée par une crise sanitaire et économique inédite, tous les métiers du groupe ont poursuivi leur croissance.

Preuve de l'incroyable résilience de l'activité du Groupe, du succès de sa stratégie d'acteur global de l'habitat et de l'engagement sans faille de ses collaborateurs.

Ensemble pour bâtir l'avenir.

Interview de Patrick VANDROMME

Président du Groupe HEXAOM

Hexaom affiche en 2020 une croissance positive de l'ensemble de ses activités, une performance im-pressionnante au regard du contexte de crise sa-nitaire et économique liée à la Covid 19. Comment l'expliquez-vous ?

Cette crise a été profondément marquante, par son côté inédit et son arrivée très soudaine, qui a nécessité la mise en place de mesures drastiques et radicales avec l'arrêt du jour au lendemain de tous les chantiers. Et pourtant, passée la sidération des premiers jours de confinement total, cette crise a permis de confirmer que nous étions, de façon endogène, complètement prêts. Les investissements digitaux que nous avons réalisés ces dernières années ont immédiatement porté leurs fruits : le Groupe Hexaom, 101 ans cette année, a été le premier acteur du secteur à réaliser des ventes 100% à distance avec la signature électronique de ses contrats de construc-

L'autre grand enseignement est l'extraordinaire rési-lience de notre marché historique : les français sou-haitent toujours autant être propriétaires de leur résidence principale mais ils sont de plus en plus nom-breux à vouloir plus d'espace, un extérieur, un jardin. Leur appétence pour la maison individuelle est intacte, voire renforcée.

Et enfin, le dernier grand enseignement que nous rete-nons est l'importance de posséder une bonne solidité financière pour pouvoir faire face à des événements aussi critiques. Notre trésorerie active de 171,8 mil-lions d'euros à fin 2020, fruit de la bonne gestion de notre Groupe centenaire, nous a permis de rester sereins tout au long de la crise. D'autres acteurs, au savoir-faire pourtant éprouvé, n'ont pas eu cette chance et pourraient être amenés à rechercher la puissance financière d'Hexaom ces prochains mois.

tion ! La dynamique commerciale s'est poursuivie, ce qui nous a permis d'at-teindre à quelques pourcentages près les objectifs que nous nous étions fixés. Notre modèle économique, basé sur une fédération d'entreprises et la variabilité de nos coûts, a une fois en-core prouvé toute sa pertinence. Enfin, nos collaborateurs, que nous remercions vivement, ont fait preuve de flexibilité, de

proactivité, de créativité et globalement d'un en-gagement sans pareil aux côtés de leur Groupe. Selon le sondage Statista, Hexaom a d'ailleurs été propulsé 6ème meilleur employeur de France dans la catégorie immobilier par ses salariés. C'est 4 places de mieux qu'en 2019 et la preuve que les valeurs du Groupe, no-tamment la Bienveillance et l'Esprit de Famille, sont pleinement partagées. Nous sommes donc très fiers d'afficher in fine une croissance positive de l'ensemble de nos activités en 2020, ce qui témoigne de l'extrême robustesse d'Hexaom.

Quelles sont les grandes leçons que vous retiendrez de cette crise ?

Une des grandes leçons que nous retiendrons de cette crise, c'est autant sa brutalité que l'extraordinaire capa-cité d'adaptation des acteurs qui ont très rapidement trouvé d'autres manières de travailler. Nous allons ainsi poursuivre nos investissements dans la digitalisation de nos activités et les étendre à toutes nos marques pour que nos collaborateurs puissent toujours s'adap-ter, en toutes circonstances.

Quelles sont vos ambitions en 2021 ?

Sur le plan réglementaire, l'annonce du report de l'entrée en vigueur de la RE2020 au 1er janvier 2022 est une très bonne nouvelle. La RE2020 est une nouvelle réglementation très exi-geante et même si nous estimons être bien placés pour savoir en tirer parti, nous avons besoin de temps pour adap-

ter notre offre. D'autre part, nous sommes également satisfaits de la prolongation jusqu'en 2022 du PTZ contracté pour l'acquisition d'une résidence principale, de l'élargissement du champ d'application de « MaPrimeRénov » et de conditions d'obtention de crédit enfin en partie desserrées. Du côté d'Hexaom, tous nos indicateurs de fin d'année sont également au beau fixe avec des prises de com-mandes soutenues dans la Construction de Maisons et la Rénovation ainsi qu'un niveau de Backlog dans la Promotion Immobilière qui augure de la poursuite de la montée en puissance de cette activité.

Tous ces éléments nous amènent à confirmer notre ambition d'atteindre, en 2021, dans un contexte de crise économique et sanitaire stabilisé, un chiffre d'affaires proche d'1 milliard d'euros. A moyen terme, notre feuille de route est très claire et reste la même : elle consiste à nous affirmer au niveau hexagonal comme l'acteur global de l'habitat sur tous nos ter-ritoires.

