Hexaom : hausse du CA de 17,8% au 1er trimestre

Hexaom publie un chiffre d'affaires de 230,6 ME au titre du premier trimestre de l'exercice en cours, en hausse de 17,8% à par rapport à la même période de l'exercice précédent.



A périmètre constant, la production a augmenté de 15,7%, précise la société.



Dans le détail, tous les métiers du Groupe s'affichent dans le vert, aussi bien la Construction de maisons (+11,4%) que la Rénovation (+24,9%), l'Aménagement (+73,3%) ou encore la Promotion (+182,2%).



Au regard du bon niveau d'activité constaté au 1er trimestre et de la très bonne orientation de son activité commerciale, Hexaom confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires proche du milliard d'euros en 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.