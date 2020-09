Résultats du 1er semestre 2020 : Des performances semestrielles solides dans un contexte exceptionnel – Une trajectoire de croissance retrouvée grâce à une activité commerciale bien orientéeFichier pdf - 329,01 KB

Communiqué de presse

HEXAOM reste cependant particulièrement attentif au durcissement des conditions d'emprunt et au rallongement des délais administratifs observés depuis le début de la crise sanitaire (délais d'obtention des permis de construire et délais d'acquisition du foncier allongés par une production décalée des aménageurs et un retard des signatures d'actes dans les études notariales) qui impacteront nécessairement le rythme des ouvertures de chantiers prévues au cours du second semestre.

Par ailleurs, le Groupe a accueilli favorablement les décisions prises dans le cadre du plan de relance gouvernemental qui prévoit des aides en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments mais déplore l'absence de mesures en faveur du logement neuf.

Le Groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser, avec un an de décalage, un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2021.

HEXAOM démontre une fois encore sa capacité à traverser les crises, en s'appuyant sur des fondamentaux solides et une structure financière très saine. Dans un marché très fragmenté, le Groupe renforce son positionnement de référence et fort de sa solidité financière, reste attentif aux opportunités de consolidation du secteur qui devraient se présenter.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 5 novembre 2020 après bourse.

À PROPOS DU GROUPE

Depuis 1919, cinq générations d'une même famille se sont succédé à la direction d'HEXAOM, un Groupe qui anime et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d'activité caractérisé par sa complexité.

Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons individuelles, de la rénovation et de l'accession en France, compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations, plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 841,8 millions d'Euros en 2019.

Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.

HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share

CONTACTS HEXAOM EDIFICE Communication Patrick Vandromme Axelle Vuillermet Président Directeur Général Relations Analystes/Investisseurs/Presse Tél 02 33 80 66 61 Tél 07 77 68 62 34 E-mailpvandromme@hexaom.fr E-mailaxelle@edifice-communication.com Jean-Christophe Godet Directeur Administratif et Financier Tél 02 33 80 66 61 E-mailfinances@hexaom.fr

GLOSSAIRE :

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et non transférées en chantier en cours.