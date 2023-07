Hexcel Corporation est engagée dans la fourniture d'une technologie avancée de composites légers. La gamme de produits de la société comprend des fibres de carbone, des renforts spécialisés, des préimprégnés et d'autres matériaux de matrice renforcés de fibres, des nids d'abeille, des résines, des noyaux d'ingénierie et des structures composites utilisés dans l'aérospatiale commerciale, l'espace et la défense, ainsi que dans des applications industrielles. La société opère à travers deux segments : Matériaux composites et Produits d'ingénierie. Le segment des matériaux composites comprend la fibre de carbone, les renforts spéciaux, les systèmes de résine, les préimprégnés et autres matériaux de matrice renforcés de fibres, ainsi que les gammes de produits d'âme en nid d'abeille et de profilés pultrudés. Le segment des produits d'ingénierie comprend les structures composites légères et à haute résistance, les matériaux absorbant les radiofréquences/interférences électromagnétiques (RF/EMI) et les micro-ondes, les noyaux d'ingénierie et les produits en nid d'abeille usinés spécialisés avec des fonctionnalités supplémentaires et la fabrication additive thermoplastique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense