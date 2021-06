HEXO Corp annonce sa participation à deux conférences pour les investisseurs prévues en juin

OTTAWA, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui que le PDG Sébastien St. Louis et le chef de la direction financière Trent MacDonald participeront aux conférences destinées aux investisseurs mentionnées ci-dessous :



Mardi 15 juin 2021 - Oppenheimer Consumer Growth & E-Commerce Conference : St-Louis participera au panel sur le cannabis à 12 h 25, heure de l'Est, modéré par Rupesh Parikh, directeur général et analyste de recherche principal pour le secteur de produits alimentaires, d'épicerie et de consommation chez Oppenheimer.

St-Louis participera au panel sur le cannabis à 12 h 25, heure de l'Est, modéré par Rupesh Parikh, directeur général et analyste de recherche principal pour le secteur de produits alimentaires, d'épicerie et de consommation chez Oppenheimer. Mercredi 16 juin 2021 - Cantor Fitzgerald Virtual Canadian LPs Cannabis Forum : M. St-Louis et M. MacDonald participeront à une conversation informelle au coin du feu à 9 h, heure de l'Est, animée par Pablo Zuanic, analyste de recherche principal sur le cannabis chez Cantor Fitzgerald.

Pour accéder au panel et à la discussion en direct, veuillez consulter la page « Événements » sur le site hexocorp.com.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l'éventualité où les opérations d'acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s'attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Contact

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com