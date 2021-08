HEXO Corp annonce un placement public de 140 millions de dollars américains

OTTAWA, 20 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd’hui le prix de son placement public entre deux séances boursières selon une convention de prise ferme (le « placement »), précédemment publié, d’unités de la Société (les « unités »). Les preneurs fermes dans le cadre du placement ont convenu d'acheter de 47 457 628 unités au prix de 2,95 $ US par unité, pour un produit brut total d’environ 140 millions de dollars US pour la Société, avant déduction des commissions de prise ferme et des frais associés au placement.



Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire de la Société (chaque bon entier de souscription constituant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société (une « action à bon de souscription ») pendant une période de cinq ans suivant la date de clôture du placement à un prix d’exercice de 3,45 $US par action à bon de souscription, sous réserve d’ajustement dans certains cas.

A.G.P./Alliance Global Partners et Cantor Fitzgerald Canada Corporation agissent conjointement en tant que chefs de file preneurs ferme et teneurs de livres pour l’offre, avec ATB Capital Markets Inc. qui agit en tant que co-gestionnaire pour le placement.

La Société a accordé également aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d’acquérir jusqu’à 7 118 644 unités supplémentaires vendues dans le cadre du placement, selon les mêmes modalités et conditions.

La Société prévoit d’affecter le produit net du placement à la satisfaction d’une partie de la composante en espèces du prix d’achat payable aux actionnaires de Redecan à la clôture de l’acquisition de Redecan et aux dépenses liées à ses plans d’expansion aux États-Unis. La clôture du placement est prévue pour le 24 août 2021 ou vers cette date et sera soumise aux conditions du marché et autres conditions habituelles, y compris les approbations de la Bourse de Toronto.

Le placement est effectué conformément à un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour de la Société en date du 25 mai 2021 (le « prospectus de base simplifié ») lequel sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités de réglementation en valeurs mobilières similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, ainsi qu’auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre de la déclaration d’inscription de la Société sur formulaire F-10 (la « déclaration d’inscription ») dans le cadre du régime d’information multinational Canada-États-Unis.

Des exemplaires du supplément de prospectus, après son dépôt, et du prospectus de base simplifié seront disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus, après son dépôt et du prospectus de base simplifié peuvent également être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès d’A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (212) 624-2060, ou par courriel à prospectus@allianceg.com. Des exemplaires, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent également être obtenus au Canada auprès de Cantor Fitzgerald Canada Corporation par courriel à ecmcanada@cantor.com ou, aux États-Unis, auprès de Cantor Fitzgerald & Co. oar courriel à prospectus@cantor.com.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse est diffusé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat. Il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou un territoire de compétence où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de ce territoire de compétence.

À propos d’HEXO Corp (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des déclarations concernant le placement et ses modalités, son calendrier, sa réalisation éventuelle et l’utilisation de son produit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris la possibilité que le placement ne soit pas réalisé selon les modalités indiquées ou qu’il ne soit pas du tout réalisé, que la Société ne satisfasse pas aux conditions de clôture du placement et que l’utilisation par la Société du produit du placement diffère de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs.

Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée est présentée dans le supplément de prospectus et le prospectus de base simplifié, dans la déclaration d’enregistrement et dans les autres documents d’information continue de la Société qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.



Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com



Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com