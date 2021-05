HEXO Corp participera au 16e congrès annuel sur les marchés agricoles de BMO Marchés des capitaux

OTTAWA, 18 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd’hui que des membres de la direction participeront au 16e congrès annuel sur les marchés agricoles organisé par BMO Marchés des capitaux. Le PDG Sébastien St-Louis et le chef de la direction financière Trent MacDonald participeront à une discussion animée par Tamy Chen, analyste en recherche sur les actions couvrant le cannabis chez BMO, le jeudi 20 mai 2021 à 9 h 20 (HE).



Pour voir sur Internet la retransmission en direct de la discussion, consultez la page « Événements » du site hexocorp.com. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant de BMO Marchés des capitaux.

À propos d’HEXO Corp (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO, HEXO Plus, Up, Original Stash et Bake Sale, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com