HEXO annonce la clôture de l'opération Redecan

OTTAWA, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a le plaisir d’annoncer la conclusion de l’acquisition précédemment annoncée de toutes les actions en circulation des entités qui exercent les activités de Redecan, le plus important producteur privé autorisé au Canada (l’« opération »). À la clôture, HEXO a versé aux actionnaires vendeurs de Redecan la somme de 400 millions de dollars en espèces (sous réserve de certains ajustements de clôture habituels) et a livré 69,7 millions d’actions ordinaires nouvellement émises d’HEXO (les « actions de contrepartie »).



« C’est une journée extraordinaire pour les employés, les investisseurs, les consommateurs et les parties prenantes d’HEXO et de Redecan, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. Cette opération est conforme à notre stratégie de croissance et renforcera notre position de chef de file dans le secteur du cannabis au Canada. Elle encouragera l’entité issue du regroupement dans ses efforts en vue de se propulser au rang des trois plus grands producteurs de cannabis dans le monde. De plus, elle nous mettra en bonne voie d’obtenir un BPA positif. »

Dans le cadre de la clôture de l’opération, HEXO a conclu une convention de droits des investisseurs (la « convention de droits des investisseurs ») avec certains vendeurs des actions de Redecan afin de prévoir certains droits de gouvernance habituels, y compris des droits d’inscription à la demande et séquentiels limités. Une copie de la convention de droits des investisseurs sera déposée sous le profil d’HEXO sur SEDAR à www.sedar.com. De plus, conformément à la convention d’achat d’actions conclue dans le cadre de l’opération, la revente des actions de contrepartie par les vendeurs de Redecan sera limitée pendant une période de détention de 24 mois au cours de laquelle, sous réserve de certaines exceptions, chaque vendeur de Redecan sera autorisé à vendre un maximum de 1/24e du montant initial de ses actions de contrepartie qui ont été émises dans le cadre de l’opération. Les vendeurs de Redecan conviennent également d’être liés par les dispositions habituelles relatives au statu quo pendant une période de 18 mois.

Dans le cadre de l’opération et conformément aux dispositions de la convention de droits des investisseurs, Peter James Montour siège désormais au conseil d’administration d’HEXO, qui comprend également Emilio Imbriglio, Vincent Chiara, Jason Ewart, Adam Miron, Michael Munzar, Sébastien St-Louis et Rose Marie Gage. Dans le cadre de la convention des droits des investisseurs, Will Montour agira en tant qu’observateur sans droit de vote au sein du conseil d’administration jusqu’à son élection au conseil.

À propos d'HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Redecan, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Avec la conclusion de l’acquisition de Redecan et la clôture prévue de l’acquisition précédemment annoncée de 48North Cannabis Corp., HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif. HEXO se conforme aux lois applicables dans les territoires de compétence où elle mène ses activités.

Pour plus d'informations, consultez le site www.hexocorp.com.

