HEXO annonce le renouvellement du conseil d'administration et la conclusion d'une entente avec Adam Arviv

M. Arviv nommera les candidats Mark Attanasio et Rob Godfrey





HEXO réduira la taille de son conseil à sept membres et M. Arviv conservera le droit de nommer un huitième membre à l’issue de la prochaine assemblée des actionnaires de la Société

GATINEAU, Québec, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu, avec Adam Arviv et son fonds, Kaos Capital, une convention de transition (la « convention ») visant à renouveler le conseil d’administration de la Société (le « conseil »), laquelle entre en vigueur immédiatement. Le nouveau conseil sera présenté en vue de son élection à la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui aura lieu le 8 mars 2022 (l’« assemblée »).

Le nouveau conseil est composé de sept administrateurs, qui sont tous indépendants, soit : Mark Attanasio (président du conseil), Rose Marie Gage (vice-présidente du conseil et présidente du comité ESG), Vincent Chiara, Hélène F. Fortin (présidente du comité d’audit), Rob Godfrey, Peter Montour et William Montour. La Société a également accepté de nommer un huitième administrateur qui sera raisonnablement acceptable pour le conseil après l’assemblée.

Dans le cadre des changements d’aujourd’hui, John Bell a également annoncé qu’il avait décidé de quitter immédiatement son rôle de président du conseil d’administration. HEXO aimerait le remercier pour sa gérance de la Société pendant cette période de transition.

« HEXO s’est forgée une réputation de chef de file dans le secteur du cannabis et continuera de tracer la voie dans ce secteur au fur et à mesure de l’évolution de celui-ci », a déclaré Scott Cooper, président-directeur général de HEXO. « J’ai hâte de travailler avec le conseil renouvelé alors que nous entamons le prochain chapitre de la Société et que nous exécutons Le parcours vers l’avenir. »

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe de direction dans le cadre des efforts déployés en vue d’accélérer la transformation de la Société en une entreprise productive de flux de trésorerie positifs », a déclaré M. Arviv. M. Arviv, par l’intermédiaire de son fonds, Kaos Capital, est actuellement propriétaire d’une participation de trois pour cent des actions en circulation de HEXO. Adam Arviv et les membres de son groupe ont accepté d’appuyer la composition renouvelée du conseil à l’assemblée.

Selon les modalités de la convention, la Société confirme certains changements aux candidats à l’élection à l’assemblée, tels que décrits dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 3 février 2022 (la « circulaire »). Aux termes de la convention, John Bell, Emilio Imbriglio, Adam Miron et Scott Cooper (les « administrateurs démissionnaires ») quittent le conseil aujourd’hui et Mark Attanasio, Rob Godfrey (les « nouveaux administrateurs ») et Hélène F. Fortin ont été nommés au conseil.

La circulaire prévoit la candidature à l’élection au conseil de MM. Bell et Cooper à l’assemblée. Aux termes de la convention, la Société est heureuse de confirmer que les nouveaux administrateurs seront désormais candidats en vue de leur élection au conseil à l’assemblée à la place de MM. Bell et Cooper.

Vous trouverez ci-après des renseignements sur les nouveaux administrateurs qui seront candidats à l’élection au conseil à l’assemblée à la place des administrateurs démissionnaires. Les renseignements sur Mme Fortin figurent dans la circulaire :

Mark Attanasio

Âge : 45 ans

Lieu de résidence : (Ontario) Canada

Occupation principale au cours des cinq dernières années : Administrateur de Nocera Investment Corp. (2015 à ce jour)

Mark Attanasio est actuellement administrateur de Nocera Investment Corp, fonds d’investissement privé axé sur les sociétés de capital de risque à forte croissance. M. Attanasio est également administrateur de GhostRetail. Il a commencé sa carrière en tant que comptable agréé et a travaillé pendant quatre ans au sein des services d’audit et de consultation de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. Il a, pendant 11 ans, travaillé pour la Financière Banque Nationale, d’abord dans le groupe des fusions et acquisitions, puis pendant quatre ans, à titre de directeur des Produits dérivés-actions mondiaux. Dans le cadre de ses fonctions, il a géré un portefeuille de courtage exclusif de capitaux bancaires. En 2014, il a été embauché par Dundee Corporation à titre de vice-président directeur, Services bancaires d’investissement, pour superviser un portefeuille de placements dans divers secteurs. Il a par la suite été nommé président de Dundee Capital Markets, où il a dirigé tous les aspects des activités liées aux marchés financiers. M. Attanasio a ensuite géré le rachat de Dundee Capital Markets par les dirigeants et est devenu cofondateur et chef de la direction de Eight Capital, auparavant Dundee Capital Markets. Mark Attanasio est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de la Colombie-Britannique et a obtenu les titres de CA et de CPA. Il n’est pas propriétaire véritable, directement ou indirectement, d’actions de la Société, ni n’exerce d’emprise sur des actions de la Société.

Rob Godfrey

Âge : 49 ans

Lieu de résidence : (Ontario) Canada

Occupation principale au cours des cinq dernières années : Président de Brown Lab Industries Inc. (2002 à ce jour); président et chef de la direction de Vector Health Laboratories Ltd. (2021 à ce jour)

Rob Godfrey est président de Brown Lab Industries Inc., société de consultation et de gestion de biens, et est président et chef de la direction de Vector Health Labs, société de services laboratoires. Il est également administrateur de Bragg Gaming Group Inc., société cotée à la TSX, et président du conseil de Kings Entertainment Group Inc., société cotée à la CSE. M. Godfrey supervise deux sociétés de portefeuille, soit Qwatro USA et UrbanDog Holdings. De plus, il participe aux activités immobilières de Brown Lab, notamment à la gestion des propriétés commerciales et industrielles situées à Ajax, à Etobicoke et à Toronto. Parmi les postes précédents occupés par M. Godfrey, on retrouve ceux de premier vice-président du Club de baseball des Blue Jays de Toronto, de président de l’équipe des Phantoms de Toronto de l’Arena Football League et d’associé à Valeurs Mobilières TD. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Western Ontario ainsi que d’un JD/MBA de l’Université Pepperdine en Californie. M. Godfrey n’est pas propriétaire véritable, directement ou indirectement ,d’actions de la Société, ni n’exerce d’emprise sur des actions de la Société.

Renseignements supplémentaires concernant les nouveaux administrateurs

D’après les renseignements fournis par chacun des nouveaux administrateurs, aucun d’entre eux : a) n’est, à la date du présent communiqué, ni n’a été, au cours des 10 dernières années, administrateur, président-directeur général ou chef de la direction financière d’une société qui, pendant qu’il occupait ces fonctions, i) a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations, d’une ordonnance similaire ou d’une ordonnance qui a refusé à la société le droit de se prévaloir d’une dispense prévue par la législation en valeurs mobilières qui, dans chaque cas, a été en vigueur pendant une période de plus de 30 jours consécutifs (une « ordonnance »); ou ii) qui a fait l’objet d’une ordonnance prononcée après que ce nouvel administrateur a cessé d’exercer cette fonction et découlant d’un événement survenu pendant qu’il exerçait ces fonctions; b) n’est, à la date du présent communiqué, ni n’a été, au cours des 10 dernières années, administrateur, président-directeur général ou chef de la direction financière d’une société qui, pendant que le nouvel administrateur occupait ces fonctions ou qui, dans l’année qui a suivi la cessation de ses fonctions, a fait faillite, a fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, a fait l’objet ou a été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des créanciers, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé afin de détenir ses actifs, ou c) au cours des dix dernières années, a fait faillite, a fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, a fait l’objet ou a été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des créanciers, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé afin de détenir les actifs de ce nouvel administrateur.

D’après les renseignements fournis par chacun des nouveaux administrateurs, aucun d’entre eux ne s’est vu imposer : a) des amendes ou des sanctions par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par une autorité en valeurs mobilières, ni n’a conclu de règlement amiable avec une telle autorité; ou b) toute autre amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait vraisemblablement considérée comme importante par un porteur de titres raisonnable ayant à décider s’il vote pour un nouvel administrateur.

D’après les renseignements fournis par chacun des nouveaux administrateurs, aucun d’entre eux, aucune des personnes qui ont un lien avec eux ni aucun membre du même groupe qu’eux : a) n’a d’intérêt important, direct ou indirect, dans une opération réalisée depuis le début du dernier exercice de la Société ou dans une opération projetée qui a eu ou qui aurait une incidence importante sur la Société ou l’une de ses filiales; ou b) n’a d’ intérêt important, direct ou indirect, notamment parce qu’il est propriétaire véritable de titres, dans les points à l’ordre du jour de l’assemblée, sauf l’élection des administrateurs.

Détails relatifs à l’assemblée des actionnaires

La circulaire a été envoyée par la poste aux actionnaires et elle peut être consultée sur SEDAR. Sauf tel qu’il est décrit ci-dessus, la circulaire demeure inchangée par rapport à la version qui a été envoyée aux actionnaires de la Société et déposée précédemment sur SEDAR.

La circulaire et le formulaire de procuration distribués précédemment aux actionnaires inscrits en lien avec l’assemblée confèrent un pouvoir discrétionnaire à la direction (ou aux autres personnes désignées à titre de fondés de pouvoir dans ce formulaire) de voter à l’égard de modifications apportées aux questions soumises à l’assemblée. La direction entend se prévaloir du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé dans la circulaire et le formulaire de procuration pour voter POUR l’élection des nouveaux administrateurs au conseil, ainsi que des autres candidats nommés dans la circulaire (autres que les administrateurs démissionnaires).

Si un actionnaire inscrit a soumis une procuration de la direction et qu’il ne souhaite pas que le vote inscrit sur la procuration soit exercé de cette manière, il peut révoquer sa procuration à tout moment avant de l’utiliser : a) en remettant un acte écrit, notamment un autre formulaire de procuration rempli, signé par cet actionnaire inscrit ou par son mandataire autorisé par écrit ou par une signature électronique, ou, si cet actionnaire inscrit est une société, signé par un dirigeant ou un mandataire autorisé, ou en remettant par télécopieur ou par voie électronique une révocation signée, sous réserve des exigences de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), au siège social de la Société, situé au 120, chemin de la Rive, Gatineau (Québec) J8M 1V2, à tout moment avant 17 h (HNE) le dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée ou toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, ou b) en utilisant toute autre méthode permise par la loi.

Si un actionnaire non inscrit ou un actionnaire véritable souhaite révoquer les instructions de vote qu’il a données précédemment, il doit communiquer avec le courtier ou tout autre intermédiaire à qui il a donné son formulaire d’instructions de vote et respecter les autres exigences applicables de ce courtier ou de cet intermédiaire. Un courtier ou tout autre intermédiaire peut ne pas être en mesure de révoquer les instructions de vote s’il ne reçoit pas l’avis de révocation suffisamment à l’avance, et l’actionnaire non inscrit qui souhaite révoquer ses instructions de vote devrait communiquer avec ce courtier ou cet intermédiaire suffisamment à l’avance pour s’assurer que sa révocation des instructions de vote soit reçue.

Si, à titre d’actionnaire inscrit, vous utilisez votre numéro de contrôle pour accéder à l’assemblée et que vous acceptez les modalités et conditions, vous révoquerez toutes les procurations soumises précédemment dans le cadre de l’assemblée et aurez l’occasion de voter à tout scrutin en ligne relativement aux questions soumises à l’assemblée.

Si vous avez des questions sur les renseignements qui figurent dans la circulaire ou dans le présent communiqué de presse, ou si vous avez besoin d’aide pour remplir votre formulaire de procuration ou votre formulaire d’instructions de vote, veuillez consulter votre conseiller financier, juridique ou fiscal ou tout autre conseiller professionnel de votre choix ou communiquer avec le conseiller stratégique des actionnaires et agent de sollicitation de procurations de la Société, Kingsdale Advisors, par téléphone au 1-866-229-8263 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-867-2272 de l’extérieur de l’Amérique du Nord, ou par courriel à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la Société au 31 octobre 2021 et pour le trimestre clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits novateurs destinés au marché du cannabis mondial. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu’elle a fait l’acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com

Personne-ressource, médias, pour KAOS Capital :

Wojtek Dabrowski

wojtek@providentcomms.com

647-825-5009