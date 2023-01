HEXO obtient le rejet complet de l'action collective putative d'actionnaires au Québec

HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou « Société »), producteur de premier plan de produits de cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait obtenu le rejet complet de l’action collective putative en matière de valeurs mobilières en instance devant la Cour supérieure du Québec contre la Société et son ancien président-directeur général, déposée le 19 novembre 2019 au nom de certains acheteurs de titres de la Société sur les marchés primaire et secondaire.

Comme il a été communiqué précédemment, HEXO et son ancien président-directeur général (« défendeurs ») ont été nommés dans une action collective intentée par des actionnaires dans la province de Québec. La poursuite faisait valoir des causes d’action concernant des déclarations fausses ou trompeuses et la violation d’obligations de divulgation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et du Code civil du Québec relativement à certaines déclarations qui figurent dans le prospectus et les documents publics de HEXO ainsi qu’à des déclarations verbales faites publiquement par HEXO entre le 11 avril 2018 et le 27 mars 2020.

Dans un jugement de 48 pages daté du 23 janvier 2023, la Cour supérieure du Québec a rejeté intégralement la requête modifiée du demandeur, avec dépens. La Cour partage l’avis des défendeurs selon lequel il n’y avait « aucune possibilité raisonnable » que la réclamation relative au marché secondaire déposée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec ait des chances raisonnables de succès, ou que le demandeur ait démontré une cause défendable dans le cadre d’une action collective fondée sur le marché primaire ou d’une action collective fondée sur la responsabilité civile « pour déclarations fausses ou trompeuses selon les principes généraux de la faute en droit civil ». Le demandeur dispose d’un droit d'appel.

« Nous sommes très heureux du jugement détaillé de la Cour qui rejette les demandes du demandeur et soutient la position de HEXO », a déclaré Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO. « Cette décision favorable est importante pour notre entreprise, alors que nous continuons de gagner la confiance des investisseurs et que nous cherchons à positionner HEXO en vue de sa réussite financière à long terme ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada. HEXO occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

