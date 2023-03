HEXO publie les résultats financiers du 2T2023

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 7 mai 2021 et modifié et mis à jour le 25 mai 2021

HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), cheffe de file dans la production de produits de cannabis de qualité, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice financier 2023 (« 2T2023 »). Tous les montants en devises sont indiqués en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« HEXO n’a pas dévié de sa stratégie à long terme ce trimestre et s’est concentrée sur ses marques les plus rentables et sur le maintien de prix équitables, déclare Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO. Bien que les prix du cannabis aient chuté considérablement sur l’ensemble du marché, nous sommes d’avis que casser les prix n’est pas une stratégie durable. Nous sommes convaincus que nos produits continueront de fournir une excellente valeur à nos clients comme à nos actionnaires. »

« Notre accent continue sur la rentabilité donne des résultats solides, y compris un bénéfice net avant impôts positif, affirme Julius Ivancsits, chef de la direction financière d’HEXO. Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 11 %, soit 1,56 million de dollars, par rapport au trimestre précédent. Nous avons également réalisé des progrès significatifs dans nos comptes clients, avec une réduction de 21 millions de dollars par rapport au premier trimestre, et remboursé 40,7 millions de dollars de dette. L'augmentation de notre marge brute ajustée à 45 %, contre 40 % au dernier trimestre, montre que nous continuons d'aligner nos opérations sur la voie de la rentabilité. »

« Nous avons lancé plusieurs nouveaux produits à la fin du trimestre qui ont rencontré un franc succès, ce qui valide notre engagement à produire une gamme de produits de grande qualité que les clients recherchent, ajoute M. Bowman. La réaction des clients face à la revitalisation de notre portefeuille de marques, dont les nouveaux produits se sont avérés populaires et qui comprend également de nouvelles souches exclusives, a été très positive. Ce retour nous a permis d’améliorer davantage nos gammes de produits les plus fructueuses et d’augmenter de façon significative la production de nos populaires préroulés droits Redecan. »

Principaux résultats financiers

Amélioration du résultat net total avant impôts à 0,7 M$, par rapport à une perte de (56,3) M$ au premier trimestre de l’exercice 2023 (1T2023).

Entrée de trésorerie de 5,3 M$, affectée aux activités d’exploitation au 2T2023, soit une amélioration de 34,1 M$ par rapport au (28,8) M$ de trésorerie utilisée au 1T2023 et une amélioration de 40,6 M$ par rapport aux (35,25) M$ de trésorerie utilisée au 2T2022.

Enregistrement d’une perte de BAIIA ajusté de (2,4) M$ : une perte accrue de 1,8 M$ par rapport au 1T12023, cependant, par rapport au 2T2022, le BAIIA ajusté s'est amélioré de 3,2 M$.

Revenus nets en diminution de 26 % pour s’établir à 24,2 M$, comparativement à 35,8 M$ enregistrés au 1T2023, et en diminution de 57 % comparativement à 52,8 M$ de revenus nets au 2T2022.

Frais généraux et administratifs stables par rapport au 1T2023 et en amélioration significative par rapport au 2T2022 grâce à des économies de coûts de 12 M$.

Amélioration des frais de vente, de marketing et de promotion de 1,4 M$, comparativement au 1T2023, avec des économies de coûts réalisées de 3,7 M$ par rapport au 2T2022.

Au 5 décembre 2022, la débenture convertible à 8 % de la Société est arrivée à échéance et un montant total de 40,7 M$ a été payé au titre du règlement de la dette.

Principaux résultats financiers (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les Pour les semestres clos les 31 janvier 31 octobre 31 janvier 31 janvier 31 janvier 2023 2022 2022 2023 2022 $ $ $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 35 268 52 884 72 014 88 152 141 511 Droits d’accise (11 809) (17 340) (19 251) (29 149) (38 786) Produits nets tirés de la vente de marchandises 23 459 35 544 52 763 59 003 102 725 Produits des services 702 227 - 929 225 Revenus nets 24 161 35 771 52 763 59 932 102 950 Coût des marchandises vendues (26 337) (35 563) (61 302) (61 899) (144 285) Perte brute avant rajustements de la juste valeur (2 176) 208 (8 539) (1 967) (41 335) Montants de la juste valeur réalisée sur les inventaires vendus (5 194) (19 966) (9 966) (25 160) (22 726) Profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques 1 394 2 403 15 945 3 797 29 526 Profit (perte) brut(e) (5 976) (17 355) (2 560) (23 330) (34 535) Charges d’exploitation (23 771) (23 164) (667 296) (46 937) (790 431) Perte d’exploitation (29 747) (40 519) (669 856) (70 267) (824 966) Revenus financiers (charges financières), montant net (752) (1 917) (5 058) (2 669) (9 588) Revenus (charges) hors exploitation, montant net 34 169 (14 632) (61 190) 19 537 (18 977) Revenu (perte) net(te) avant impôt 3 670 (57 068) (736 104) (53 399) (853 531) Recouvrement d’impôts courants et différés (2 948) 813 25 218 (2 136) 25 373 Résultat (perte) net(e) 722 (56 255) (710 886) (55 535) (828 158) Autres éléments du résultat global (11 784) 4 201 20 632 (7 584) 20 996 Total du résultat net et du résultat global (11 062) (52 054) (690 254) (63119) (807 162) 1La Société note que 1 069 $ de revenus de services précédemment classés ont été reclassés dans les revenus de la vente de biens au cours du trimestre clos le 31 octobre 2022.

Revenus nets Trimestres clos les 2T2023 1T2023 Variation Variation 2T2022 Variation Variation $ $ $ % $ $ % Produits nets tirés du cannabis destiné aux adultes 21 333 29 997 (8 664) (29 %) 36 114 (14 781) (41 %) Ventes de boissons pour adultes – 1 551 (1 551) (100 %) 3 867 (3 867) (100 %) Ventes internationales (265) 1 207 (1 472) (122 %) 8 231 (8 496) (103 %) Ventes de produits médicaux sur le marché intérieur 550 581 (31) (5 %) 811 (261) (32 %) Vente en gros 1 841 2 208 (367) (17 %) 3 740 (1 899) (51 %) Revenus nets tirés de la vente de marchandises 23 459 35 544 (12 085) (34 %) 52 763 (29 304) (56 %) Recettes des services1 702 227 475 (209 %) – 702 s.o. Total des recettes nettes 24 161 35 771 (11 610) (32 %) 52 763 (28 602) (54 %) Grammes séchés et équivalents en grammes vendus (kg) 16 449 19 360 (2 911) (15 %) 29 578 (13 129) (44 %)

Le total des revenus nets pour le 2T2023 s’est établi à 24,1 M$, en baisse de 32 % par rapport au revenus nets de 35,8 M$ au 1T2023. Ce recul est imputable à la baisse des ventes au Québec concomitante au fait que les concurrents aient sacrifié les prix et ainsi récupérer des parts de marché, au retour de certains produits de la période des fêtes en raison d’une faible vélocité, à l’absence d’approvisionnement pour certains produits demandés et enfin à la mise en attente de certains produits en raison de la réduction des prix sur le marché clé de l’Ontario. La Société a également cessé de comptabiliser les revenus tirés des boissons infusées au cannabis au cours du 2T2023, Truss Beverage Co ayant commencé à exploiter sa licence de vente de cannabis. Des concessions sur les prix de 0,26 M$ attribuables aux ventes internationales au cours du 1T2023 ont été comptabilisées au cours de la période.

En raison d'une concurrence accrue, les ventes nettes ont diminué de 54 % par rapport au 2T2022 en raison de la baisse de la part de marché et de la performance de la marque HEXO sur les principaux marchés provinciaux de l'Ontario, de l'Alberta et du Québec. À l’inverse, les ventes de la marque Redecan de la Société ont augmenté de 9 % par rapport au 2T2022, en raison de l’accent accru mis sur le marché de l’Alberta. La filiale Zenabis (qui a été déconsolidée au 4T2022 à la suite de la perte de contrôle) a contribué pour 3 551 $ de ventes nettes au 2T2022, lesquelles ne sont plus applicables à la Société.

Coût des marchandises vendues et marge brute ajustée

Le tableau qui suit présente un résumé et un rapprochement des postes relatifs au profit brut conformes aux IFRS avec certaines mesures non conformes aux IFRS que la Société a choisies pour présenter le profit brut avant les rajustements de la juste valeur. Pour connaître les définitions, reportez-vous à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Trimestres clos les Pour les semestres clos les 31 janvier 31 octobre 31 janvier 31 janvier 31 janvier 2023 2022 2022 2023 2022 $ $ $ $ $ Produits nets tirés de la vente de marchandises 23 459 35 544 52 763 59 003 102 725 Coût des marchandises vendues ajusté (12 818) (21 475) (27 964) (34 292) (60 265) Profit brut avant rajustements 10 641 14 069 24 799 24 711 42 460 Marge brute avant rajustements 45 % 40 % 47 % 42 % 41 % Dépréciation incluse dans le coût des marchandises vendues2 (4 675) (4 773) (5 973) (9 448) (10 942) Radiation des actifs biologiques et coûts de destruction - - (1 360) - (2 340) Radiation des inventaires (817) (4 400) (4 941) (5 217) (5 556) (Dépréciation) réévaluation des inventaires à la valeur de réalisation nette (7 600) (4 915) (13 937) (12 515) (50 134) Cristallisation de la juste valeur - - (7 127) - (15 050) Profit (perte) brut(e) avant rajustements de la juste valeur (2 451) (19) (8 539) (2 469) (41 562) Juste valeur réalisée des inventaires vendus (5 194) (19 966) (9 966) (25 160) (22 726) Profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques 1 394 2 403 15 945 3 797 29 526 Profit (perte) brut(e) (6 251) (17 582) (2 560) (23 832) (34 762) 1 Il s’agit d’une mesure financière supplémentaire. Pour obtenir de plus amples détails, reportez-vous à la rubrique « Indicateurs clés de la performance opérationnelle » du rapport de gestion. 2 La Société a modifié la définition de la mesure du profit/marge brut(e) non conforme aux IFRS avant ajustements sans l’amortissement inclus dans le coût des marchandises vendues afin de se conformer à la définition de la direction de l’indicateur clé, utilisée dans l’évaluation et la surveillance de l’entreprise, ainsi que de mieux se conformer à la mesure définie par les concurrents de la Société.

La marge brute totale avant rajustements s’est améliorée, passant de 40 % au 1T2023 à 45 % au 2T2023, en partie en raison d’une meilleure composition des ventes de produits à marge plus élevée. De plus, la composition réduite des ventes de boissons pour adultes à marge nulle et des ventes internationales a contribué à l’amélioration de la marge brute au 2T2023, comparativement au 1T2023, qui a contribué à une marge brute ajustée nulle.

Les baisses dans les radiations de inventaires, les dépréciations et les ajustements de la valeur de réalisation nette ont été comptabilisés par rapport au 2T2022, alors que la direction continue de se concentrer sur la synchronisation de la culture et de la demande, ainsi que sur l'atténuation du risque d’inventaires périmés et invendables. De plus, la cristallisation de la juste valeur des regroupements d'entreprises a été entièrement réalisée au 4T2022 et n'a donc été prise en compte ni dans le 1T2023 ni le 2T2023.

Les profits latents sur l’évolution de la juste valeur des actifs biologiques ont connu une baisse due à un pourcentage moyen d’avancement des cultures disponibles inférieur à ce qu’il était au 1T2023, mais aussi à un volume plus faible, la récolte en plein air du site de Cayuga ayant été entièrement achevée au cours du trimestre précédent. Comparativement au 2T2022, la Société a réduit le nombre total de ses installations de culture grâce à la déconsolidation et à la réorganisation de son empreinte opérationnelle, ce qui s’est traduit par une diminution des plants de cannabis disponibles. La diminution des prix de vente moyens pondérés et la baisse des ventes au cours de la période ont entraîné une réduction des montants de la juste valeur réalisée des inventaires vendus.

Charges d’exploitation Trimestres clos les Pour les semestres clos les 31 janvier 31 octobre 31 janvier 31 janvier 31 janvier 2023 2022 2022 2023 2022 $ $ $ $ $ Frais généraux et administratifs 10 484 10 466 22 550 20 953 45 036 Vente, marketing et promotion 2 678 4 106 6 369 6 784 12 592 Rémunération à base d’actions 301 959 4 017 1 260 7 841 Recherche et développement 166 322 1 478 488 2 445 Amortissement des immobilisations corporelles 839 784 1 140 1 623 3 196 Amortissement des immobilisations incorporelles 3 262 2 871 6 895 6 132 15 053 Frais de restructuration 481 1 062 4 524 1 543 8 513 Perte de valeur des immobilisations corporelles 408 (611) 100 130 (203) 123 933 Perte de valeur des immobilisations incorporelles - - 140 839 - 140 839 Dépréciation de l'écart d'acquisition - - 375 039 - 375 039 Perte de valeur de l’investissement dans les coentreprises et sociétés affiliées 643 - - 643 26 925 Décomptabilisation d’un contrat déficitaire (269) - - (269) - Perte (profit) à la disposition d’immobilisations corporelles 133 (510) (254) (377) 74 Coûts des opérations d’acquisition et d’intégration 4 645 3 715 4 569 8 360 28 945 Total 23 771 23 164 667 296 46 937 790 431

Charges générales et administratives par nature Trimestres clos les Pour les semestres clos les 31 janvier 31 janvier 31 janvier 31 janvier 2023 2022 2022 2022 $ $ $ $ Salaires et avantages sociaux 2 595 9 487 5 491 19 633 Frais généraux et administratifs 5 089 4 754 8 835 10 389 Honoraires pour services professionnels 2 565 6 379 5 939 12 540 Honoraires de consultation 235 1 930 688 2 474 Total 10 484 22 550 20 953 45 036

Le total des charges d’exploitation du 2T2023 est demeuré relativement stable par rapport au 1T2023. L’augmentation modérée est attribuable à une dépréciation de valeur de la participation de la Société dans une société associée, Truss CBD USA, la direction ayant mis fin de manière conjointe au projet au cours de la période.

Au 2T2023, les charges d’exploitation ont diminué de 645,5 M$, soit une baisse de 96 % comparativement au 2T2022. Cela est dû à d'importantes charges de dépréciation liées aux immobilisations corporelles (100,1 M$), aux immobilisations incorporelles (140,8 M$) et à l’écart d’acquisition de la Société (375,0 M$) au 2T2023, alors que la direction a ajusté les activités et le bilan.

Au cours du semestre clos le 21 janvier 2023 et hors charges de dépréciation, les charges d’exploitation au 2T2023 ont diminué de 77,2 M$ par rapport à la même période de l’EF22, du fait des mesures générales de réduction des coûts, des gains d’efficacité réalisés, de la réorganisation de la structure des activités et de la restructuration départementales des activités consolidées.

Autres revenus et pertes Trimestres clos les Pour les semestres clos les 31 janvier 31 octobre 31 janvier 31 janvier 31 janvier 2023 2022 2022 2023 2022 $ $ $ $ $ Intérêts débiteurs et charges de financement (1 263) (2 467) (5 251) (3 730) (10 555) Intérêts créditeurs 511 550 193 1 061 967 Produits financiers (charges financières), montant net (752) (1 917) (5 058) (2 669) (9 588) Réévaluation des (pertes)/profits sur les instruments financiers 273 2 11 866 275 39 334 Quote-part de la perte sur les participations dans des sociétés affiliées et des coentreprises 43 (2 398) (2 669) (2 355) (4 818) Perte sur les rajustements de la juste valeur de la dette convertible 31 777 (6 270) (76 666) 25 506 (64 995) Profit sur la vente de participation dans la coentreprise Belleville Complex Inc. - - 9 127 - 9 127 Profit (perte) sur placements - 140 (297) 140 (576) (Perte) profit de change 3 709 (9 023) (4 582) (5 313) 920 Autres revenus et pertes (1 633) 2 917 2 031 1 284 2 031 Revenus (charges) hors exploitation, montant net 34 169 (14 632) (61 190) 19 537 (18 977)

Le montant net des revenus financiers (charges financières) a augmenté de 1,2 M$ d’un trimestre à l’autre, grâce au remboursement de 40,1 M$ de débentures convertibles le 5 décembre 2022, ce qui a entraîné une baisse des charges d’intérêts trimestrielles. D’une année sur l’autre, l’augmentation de 4,0 M$ est attribuable au remboursement du capital de 40,1 M$ de débentures convertibles le 5 décembre 2022 et à la déconsolidation du billet portant intérêt de la filiale Zenabis au 4T2022.

Un revenu hors exploitation total de 34,2 M$ a été généré au cours du 2T2023, comparativement à la perte hors exploitation de (14,6 M$) au 1T12023. Cette amélioration résulte du profit lié à la juste valeur sur le billet convertible garanti de premier rang attribuable aux paiements trimestriels des frais de services-conseils et de l’incidence sur l’évaluation en raison de la baisse du cours de l’action par rapport au 31 octobre 2022. Des profits de change favorables de 3,7 M$ ont été comptabilisés au 2T2023, par rapport à des pertes défavorables de (9 M$) au 1T12023.

Le total des charges hors exploitation nettes de 61,2 M$ au 2T2022 est attribuable à une évaluation à la juste valeur des profits défavorable de (76,7 M$) aux termes du billet convertible garanti de premier rang initial et aux pertes de change défavorables entre le dollar canadien et le dollar américain. Les pertes antérieures ont été contrebalancées par le profit de 11,9 M$ sur la réévaluation des passifs liés aux bons de souscription en raison du cours de l’action de la Société, qui a connu une évolution favorable, ainsi que du profit ponctuel de 9,1 M$ sur la vente de la coentreprise Belleville Complex Inc. (« BCI ») au 2T2022.

Rapprochement du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») ajusté et du total de la perte nette avant impôt (en milliers de dollars canadiens) 2T2023 1T2023 2T2022 $ $ $ Perte nette totale avant impôt 3 670 (57 068) (736 104) Charges financières (revenus), montant net 752 1 917 5 058 Dépréciation (coût des ventes) 4 675 4 773 5 973 Dépréciation (dépenses d’exploitation) 839 784 1 140 Amortissement (charges d’exploitation) 3 262 2 871 6 895 BAIIA courant 13 198 (46 723) (717 038) (Profits) pertes de placement (35 802) 17 549 63 221 Rajustements de la juste valeur hors trésorerie 3 800 17 563 1 148 Charges non récurrentes 5 126 4 777 9 093 Autres éléments hors trésorerie 11 266 6 236 637 978 BAIIA ajusté (2 412) (598) (5 598)

Paramètres spécifiques du bilan (en milliers de dollars canadiens) Aux 31 janvier

2023 31 juillet

2022 $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie 34 233 83 238 Fonds soumis à des restrictions 2 253 32 224 Créances clients 23 939 42 999 Actifs biologiques et inventaires 50 590 82 315 Autres actifs courants2 21 052 30 871 Créditeurs et charges à payer 2 129 72 581 Billet convertible garanti de premier rang et débenture convertible 189 659 248 680 Fonds de roulement ajusté1 54 431 123 730 Immobilisations corporelles 274 724 285 866 Actifs détenus en vue de la vente 3 264 5 121 Total de l’actif 527 788 680 949 Total du passif 272 676 367 257 Capitaux propres 255 112 313 692 1 Désigne les actifs courants moins les passifs courants de la Société, déduction faite du billet convertible garanti de premier rang. Le billet est classé comme un passif à court terme, car le prêteur a la capacité de convertir unilatéralement le billet en capitaux propres; le billet ne représente donc pas un passif basé sur la trésorerie pour la Société dans l’année qui suit le 31 janvier 2023. Le fonds de roulement est une mesure clé utilisée par la direction pour évaluer la capacité de la Société à respecter ses obligations futures. 2 Total de l’actif courant moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les fonds réservés, les créances commerciales, les actifs biologiques et les inventaires.

Risque de liquidité

Au cours du trimestre et semestre clos le 31 janvier 2023, la Société a déclaré des pertes d'exploitation de 29,7 M$ et 70,3 M$, respectivement ; des sorties de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 23,4 M$ au cours du semestre clos le 31 janvier 2023 (flux de trésorerie d'exploitation positifs de 5,36 M$ générés au cours du trimestre clos le 31 janvier 2023) et un déficit accumulé de 1,8 milliard de dollars et n'a pas encore généré de flux de trésorerie ou de bénéfices positifs. La Société avait un fonds de roulement déficitaire de 111 M$ et détenait de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 34,2 M$ au 31 janvier 2023 (83,2 M$ au 31 juillet 2022).

La Société reste assujettie, entre autres clauses restrictives, à une clause de liquidité minimale de 20 M$ US en vertu du billet convertible garanti de premier rang ainsi qu'à l'exigence d'atteindre un BAIIA ajusté d'au moins 1,00 $ US pour chaque trimestre commençant au cours des trois mois terminés le 30 avril 2023.

Ces circonstances laissent planer un doute substantiel sur la capacité de la Société à faire face à ses obligations à leur échéance et, par conséquent, sur le caractère approprié de l'utilisation des principes comptables applicables à une entreprise en activité.

La direction continuera d'évaluer les opportunités potentielles de financement privé et public par l'émission d'actions. Notamment, le programme de placements de titres « au cours du marché » de la Société, lancé en mai 2022, reste à la disposition de la Société (après certains dépôts juridiques et administratifs) et autorise la Société à émettre des actions jusqu'à 40 M$ US du Trésor au public, bien que la possibilité pour la Société d'accéder à l'intégralité de ce montant puisse être affectée par les conditions de marché et l'évolution du cours de l'action de la Société. La direction peut envisager d'utiliser ce programme pour combler les flux de trésorerie pendant certaines périodes de volatilité afin de gérer ses obligations en matière de fonds de roulement et de rester conforme à la clause de liquidité minimale.

La Société a également entamé des discussions avec son prêteur concernant des modifications potentielles et/ou un allégement des clauses restrictives en vertu du billet convertible garanti de premier rang. Aucun accord n'a été conclu à ce jour et rien ne garantit qu'un tel accord sera conclu.

Cependant, rien ne garantit que des alternatives de financement seront disponibles ou disponibles à des conditions acceptables pour la Société, que la Société sera en mesure d'obtenir des renonciations favorables et/ou une dispense d'engagement de la part de son prêteur en vertu du billet convertible de premier rang ou que les économies de la Société à elles seules, les initiatives produiront suffisamment de liquidités pour atteindre la liquidité minimale ou généreront un BAIIA ajusté positif, afin que la Société puisse respecter ses engagements et exécuter son plan d'affaires. Si ces efforts s'avèrent infructueux, il existe une incertitude quant à la capacité de la Société à rester en conformité avec les clauses restrictives du billet convertible de premier rang au cours de la prochaine période de 12 mois. Ces circonstances créent des incertitudes significatives qui font planer un doute substantiel sur la capacité de la Société à honorer ses obligations à leur échéance et, par conséquent, sur le caractère approprié de l'utilisation des principes comptables applicables à une entreprise en activité.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits de première qualité pour le marché mondial du cannabis. HEXO offre un portefeuille de produits de cannabis à usage récréatif et thérapeutique bien pensé qui inspire la loyauté des clients. Les marques d'HEXO comprennent HEXO, Redecan, Original Stash, Bake Sale et T 2.0, ainsi que des produits de cannabis médical.

Les sites de culture canadiens de classe mondiale d'HEXO sont inégalés en termes de taille, d'avantage technologique et de rendement de cannabis de haute qualité, ce qui favorise l'innovation à chaque étape du processus. HEXO exploite trois grands sites de culture en Ontario et au Québec, dont l’une des plus grandes installations en Amérique du Nord. HEXO Corp. est une société cotée en bourse sous les symboles (TSX : HEXO) et (NASDAQ : HEXO).

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient de l’information prospective et des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’en date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le communiqué de presse ci-dessus doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires et les notes y afférents au 31 janvier 2023 et pour la période de trois mois close à cette date. Les lecteurs sont priés de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont accessibles dans le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR sur www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2022, datée du 31 octobre 2022.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait mention du coût des marchandises vendues rajusté, au profit brut avant rajustements, au profit ou à la marge avant les rajustements de la juste valeur, au profit brut rajusté ou à la marge brute rajustée, au BAIIA ajusté, à la matérialisation et au fonds de roulement rajusté, qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification prescrite par les IFRS et ne sont que peu susceptibles d’être comparables à des mesures analogues présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures conformes aux IFRS, car elles permettent de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, elles ne doivent pas être prises en compte isolément ou comme substitut d’un examen de notre information financière présentée selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les termes ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 31 janvier 2023 qui est déposé sous le profil de la Société, respectivement sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

