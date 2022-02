HEXO remercie les administrateurs sortants pour les services rendus à la Société

GATINEAU, Québec, 22 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou « Société ») a annoncé plus tôt aujourd’hui la composition de son conseil d’administration renouvelé (« conseil »). La Société souhaite sincèrement remercier John Bell, Adam Miron, Emilio Imbriglio et Vincent Quan pour leurs loyaux services rendus à HEXO. La Société a fait la déclaration suivante :



« La Société souhaite remercier le conseil d’administration sortant de HEXO qui a dirigé l’entreprise pendant cette période de transition. HEXO remercie John Bell pour son apport en tant que président du conseil; son intégrité, son sens des affaires et sa détermination à agir dans le meilleur intérêt des actionnaires ont été inestimables. En outre, la Société souhaite remercier le co-fondateur, Adam Miron, pour sa vision, sa passion et son apport à HEXO depuis sa création, et pour le rôle qu’il a joué dans la définition du secteur canadien du cannabis. De plus, HEXO souhaite remercier Emilio Imbriglio pour sa sagesse, son expérience et son apport inestimable au conseil. Enfin, HEXO remercie Vincent Quan pour son apport et son dévouement au cours des derniers mois comme observateur du conseil ».

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

