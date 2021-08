Transfert au Nasdaq des actions d'HEXO cotées aux États-Unis

OTTAWA, 13 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd’hui qu’elle a fait une demande de transfert de ses actions cotées aux États-Unis, lesquelles ne seront plus échangées à la New York Stock Exchange, mais au Nasdaq. Bien que ce transfert reste soumis à l'approbation du Nasdaq, la Société s'attend à ce que le transfert entre en vigueur le 23 août 2021 à la clôture des marchés. La négociation des actions ordinaires d’HEXO cotées au Nasdaq devrait commencer le 24 août 2021. Leur symbole « HEXO » ne changera pas.



« Le transfert de notre cotation américaine au Nasdaq nous permet de générer de la valeur pour les actionnaires et de réaliser des économies accrues dans le cadre de nos efforts de rentabilité, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. De plus, nous rejoignons nos pairs sur une bourse mondiale de premier plan. Nous sommes reconnaissants pour la collaboration et l’appui de la New York Stock Exchange, qui nous a permis de devenir l’une des premières sociétés de cannabis cotées en bourse aux États-Unis. »

Les actions actuellement détenues par les investisseurs particuliers et institutionnels seront automatiquement transférées au Nasdaq. Les actionnaires actuels n’ont aucune mesure à prendre à cet égard. Le dernier jour de négociation des actions ordinaires de la Société au NYSE est prévu pour le 23 août 2021.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com