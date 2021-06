HEXPOL AB (publ) : Toujours du potentiel 30/06/2021 | 08:53 Jordan Dufee 30/06/2021 | 08:53 achat En cours

Cours d'entrée : 106.8SEK | Objectif : 120SEK | Stop : 98SEK | Potentiel : 12.36% Le titre HEXPOL AB (publ) présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 120 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Sous-secteur Polymères avancées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HEXPOL AB (PUBL) 21.31% 4 240 WACKER CHEMIE AG 13.28% 7 885 NOLATO AB (PUBL) 0.48% 2 632 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. -3.45% 2 626 SHANDONG HEAD CO.,LTD. 124.11% 2 448 ELKEM ASA 3.59% 2 255 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (.. 50.11% 130

Données financières SEK USD EUR CA 2021 15 273 M 1 791 M 1 505 M Résultat net 2021 2 030 M 238 M 200 M Dette nette 2021 1 179 M 138 M 116 M PER 2021 17,6x Rendement 2021 2,54% Capitalisation 36 769 M 4 315 M 3 624 M VE / CA 2021 2,48x VE / CA 2022 2,30x Nbr Employés 4 580 Flottant 73,5% Prochain événement sur HEXPOL AB (PUBL) 16/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 106,75 SEK Objectif de cours Moyen 114,50 SEK Ecart / Objectif Moyen 7,26% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Carl Georg Brunstam President & Chief Executive Officer Peter Karl Rosén Chief Financial Officer, Deputy CEO & Manager-IR Alf Göran Göransson Chairman Carsten Rüter President-Global Purchasing & Technology Eva Christina Malin Persson Independent Director