Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 19 juillet 2021

HF COMPANYL'intégrateur de solutions technologiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.ALSTOMLe spécialiste du ferroviaire publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.BOIRONLe spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.INTERPARFUMSLe fabricant de parfums sous licence publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.LNA SANTELe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.ORPEALe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.PIERRE ET VACANCESLe spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.REMY COINTREAULe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.UBISOFTL'éditeur de jeux vidéo publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VIRBACLe spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.GROUP CRITL'entreprise de travail temporaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.IPSOSLe spécialiste de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.PLASTIC OMNIUML'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.SARTORIUS STEDIM BIOTECHLe fournisseur franco-allemand d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique publiera ses résultats du premier semestre.SOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteur publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.VOLTALIALe producteur d'énergie renouvelable publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.COMPAGNIE DES ALPESL'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.DASSAULT AVIATIONLe constructeur aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.GECINALa foncière de bureaux et d'immobilier résidentiel publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.GETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera ses résultats du premier semestre.LDLCLe spécialiste de la high-tech online publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.LISIL'équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.MAUNA KEA TECHNOLOGIESL'inventeur du Cellvizio publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.MAUREL ET PROMLa junior pétrolière publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.OL GROUPELa holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.PUBLICISLe groupe de communication publiera ses résultats du premier semestre.TECHNIP ENERGIESLe groupe publiera ses résultats du premier semestre.TECHNIPFMCLe groupe publiera ses résultats du premier semestre.VALEOL'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.SEBLe fabricant de petit électroménager publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.THALESL'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.